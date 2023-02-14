Минобороны объяснило, почему частичная мобилизация официально не завершается

Указ о завершении частичной мобилизации в России обнулил бы социальные гарантии для мобилизованных и их семей. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ответ на предложение депутата от партии «Яблоко» Псковского областного собрания депутатов Артура Гайдука издать указ о завершении частичной мобилизации.
«В случае признания указа [о частичной мобилизации] утратившим силу до окончания СВО, граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ», — сообщили в Минобороны. Официальный ответ ведомства опубликован на сайте партии «Яблоко».
Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин принял решение о проведении частичной мобилизации в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В органах власти сообщают, что в настоящий момент нет предпосылок для проведения второй волны мобилизации, передает телеканал 360.
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Указ о завершении частичной мобилизации в России обнулил бы социальные гарантии для мобилизованных и их семей. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ответ на предложение депутата от партии «Яблоко» Псковского областного собрания депутатов Артура Гайдука издать указ о завершении частичной мобилизации. «В случае признания указа [о частичной мобилизации] утратившим силу до окончания СВО, граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ», — сообщили в Минобороны. Официальный ответ ведомства опубликован на сайте партии «Яблоко». Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин принял решение о проведении частичной мобилизации в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В органах власти сообщают, что в настоящий момент нет предпосылок для проведения второй волны мобилизации, передает телеканал 360.