Минобороны объяснило, почему частичная мобилизация официально не завершается

Минобороны РФ: указ об окончании частичной мобилизации отменил бы соцгарантии для мобилизованных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных свердловчан с Верх-Исетского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
В Минобороны РФ заявили, что указ о частичной мобилизации не будет отменен, чтобы обеспечить социальные гарантии мобилизованным Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Указ о завершении частичной мобилизации в России обнулил бы социальные гарантии для мобилизованных и их семей. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ответ на предложение депутата от партии «Яблоко» Псковского областного собрания депутатов Артура Гайдука издать указ о завершении частичной мобилизации.

«В случае признания указа [о частичной мобилизации] утратившим силу до окончания СВО, граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ», — сообщили в Минобороны. Официальный ответ ведомства опубликован на сайте партии «Яблоко».

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин принял решение о проведении частичной мобилизации в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В органах власти сообщают, что в настоящий момент нет предпосылок для проведения второй волны мобилизации, передает телеканал 360.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Указ о завершении частичной мобилизации в России обнулил бы социальные гарантии для мобилизованных и их семей. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ответ на предложение депутата от партии «Яблоко» Псковского областного собрания депутатов Артура Гайдука издать указ о завершении частичной мобилизации. «В случае признания указа [о частичной мобилизации] утратившим силу до окончания СВО, граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ», — сообщили в Минобороны. Официальный ответ ведомства опубликован на сайте партии «Яблоко». Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин принял решение о проведении частичной мобилизации в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В органах власти сообщают, что в настоящий момент нет предпосылок для проведения второй волны мобилизации, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...