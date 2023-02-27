Свердловский суд раскрыл, какие жалобы поступают от заключенных чаще всего

Свердловские заключенные жалуются на недостаток умывальников и унитазов

Свердловские зеки пожаловались на отсутствие индивидуального спального места Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области заключенные чаще всего жалуются на медицинское обеспечение и условия содержания. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Среди частых жалоб заключенных на условия пребывания — нарушение санитарной нормы жилой площади на одного человека (перелимит), отсутствие индивидуального спального места, слабое освещение, вентиляция, приватность, недостаток умывальников и унитазов. Кроме всего, пациенты с ВИЧ и гепатитом жалуются на непредоставление индивидуального рациона питания», — такой ответ предоставили в облсуде на запрос журналиста URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что курганский зэк судится с колонией из-за отсутствия медпомощи. Мужчина хотел попасть на прием медика, но так и не дождался.