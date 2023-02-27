Свердловский суд раскрыл, какие жалобы поступают от заключенных чаще всего

Свердловские заключенные жалуются на недостаток умывальников и унитазов
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, заключенные, осужденный, осужденные, тюрьма, исправительная колония, зеки, ИК, преступник, медицинская маска, защитная маска, зэк, тюремная одежда, следственный изолятор, зэки, маска на лицо, преступность, криминал, covid19, коронавирус, covid
Свердловские зеки пожаловались на отсутствие индивидуального спального места Фото:

В Свердловской области заключенные чаще всего жалуются на медицинское обеспечение и условия содержания. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Среди частых жалоб заключенных на условия пребывания — нарушение санитарной нормы жилой площади на одного человека (перелимит), отсутствие индивидуального спального места, слабое освещение, вентиляция, приватность, недостаток умывальников и унитазов. Кроме всего, пациенты с ВИЧ и гепатитом жалуются на непредоставление индивидуального рациона питания», — такой ответ предоставили в облсуде на запрос журналиста URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что курганский зэк судится с колонией из-за отсутствия медпомощи. Мужчина хотел попасть на прием медика, но так и не дождался.

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В Свердловской области заключенные чаще всего жалуются на медицинское обеспечение и условия содержания. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в пресс-службе Свердловского областного суда. «Среди частых жалоб заключенных на условия пребывания — нарушение санитарной нормы жилой площади на одного человека (перелимит), отсутствие индивидуального спального места, слабое освещение, вентиляция, приватность, недостаток умывальников и унитазов. Кроме всего, пациенты с ВИЧ и гепатитом жалуются на непредоставление индивидуального рациона питания», — такой ответ предоставили в облсуде на запрос журналиста URA.RU. Ранее URA.RU писало, что курганский зэк судится с колонией из-за отсутствия медпомощи. Мужчина хотел попасть на прием медика, но так и не дождался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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