В Нижневартовске подрядчик снизил стоимость строительства кладбища на треть

Расширение нижневартовского кладбища обойдется мэрии дешевле на 20 миллионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Расширение городского кладбища №4 в Нижневартовске (ХМАО) обойдется мэрии города на 29% дешевле запланированных расходов. По данным портала «Госзакупки», подрядчик выиграл электронный аукцион, сбив цену с 70 до 50 миллионов рублей.

«Выполнение работ по объекту „Городское кладбище. Расширение“ (1 этап — 1 очередь, 2 этап — 2 очередь) общей стоимостью 69,97 миллионов рублей. Предложение победителя аукциона — 49,62 миллиона рублей. Понижение цены на 29,08%», — указано в протоколе проведения аукциона.

Данные подрядчика, победившего на аукционе, на «Госзакупках» на момент публикации новости не раскрыты. Согласно условиям контракта, он должен будет вырубить зеленые насаждения на участке 1,2 Га, провести выторфовку с обратной засыпкой, отсыпать проезд щебнем. По условиям аукциона, подрядчик должен в течение пяти дней предоставить копию действующей лицензии по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности.

Журналист агентства направил в департамент ЖКХ администрации Нижневартовска запрос об оценке рисков неисполнения обязательств в случае такого значительного снижения стоимости контракта. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что подрядчик новогоднего городка, чтобы выиграть тендер, сбил цену на 3 миллиона, что также составило треть от стоимости контракта. Итогом стало нарушение сроков выполнения работ, штраф и многочисленные жалобы жителей на качество фигур.