Рэпер из ХМАО записал трек с американским музыкантом

На создание русско-американской коллаборации потребовался год Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рэпер из Нижневартовска Иван Сусанин и его команда сделали коллаборацию с музыкантом Lord Willin из Бруклина, известного в американской андеграунд-среде.

«Увидел клип Lord Willin в интернете, решил ему написать, предложил сотрудничать, отправил свои песни. Он послушал и сказал: «Круто, давай делать!», — рассказал рэпер.

Создание совместного трека заняло почти год, с партнером из США наши соотечественники общались через электронный переводчик. В России над музыкальным произведением работала команда под названием Makulatura crew: Сусанин в качестве солиста и его друзья, которые помогли написать бит, делали скрейч и мастеринг трека. Новая русско-американская музыкальная коллаборация под названием «Самый Старый» уже доступна на популярных музыкальных площадках интернета.

Нижневартовский рэпер занимается музыкой с 2005 года, был обладателем гран-при на фестивале «Самотлорские ночи», выпустил несколько альбомов в жанре андеграунд. В 2021 году Сусанин, выступавший под псевдонимом Ваня Ман, стал финалистом международного проекта «Рэп Завод».

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