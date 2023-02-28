Челябинский депутат-фронтовик дал совет не запрещать «ЧВК Редан»

Олег Голиков предложил заинтересовать ребят из «ЧВК Редан» чем-то, вместо того, чтобы просто запретить движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы из Челябинской области, находящийся в настоящий момент на фронте, Олег Голиков посоветовал властям не запрещать «ЧВК Редан» в стране. Парламентарий предложил альтернативный выход из положения.

«Что делать? Заинтересовать ребят, самим предлагать идеи и их реализовывать. Минпросвещения убрать в школе формализм, сократить отчеты о внешкольных программах. Создать ученические проектные офисы и внедрять лучшие идеи с поддержкой губернаторских и президентских грантов», — написал Голиков в своем telegram-канале.

Парламентарий отметил, что запрещая движения, власти могут наткнуться на обратную реакцию молодежи. По его словам, история страны богата различным запретами, отчего страдает множество молодых людей.

«Не стоит наступать на те же грабли. С твердостью скажу, что экстремизма не допустим. Давайте скажем себе, что это наше упущение, выслушаем и поможем ребятам реализовать себя. Я готов встречаться, как только закончу свою миссию по защите родины», — подытожил Голиков.

Ранее другой челябинский депутат Станислав Наумов заявил о готовности встретиться с лидером движения Сеней Алмутовым. Парламентарий опубликовал свои координаты для встречи, которой так ждет организатор движения. Алмутов хочет обсудить, что делать дальше в сложившейся ситуации.

В организацию «ЧВК Редан» входят любители аниме и манги. Они носят клетчатые брюки и черные кофты с пауком. С первого дня создания организация объявила себя противником футбольных фанатов, спортсменов, скинхедов. Подростки устраивают драки в торговых центрах. Полиция держит ситуацию на контроле.