01 марта 2023

В Екатеринбурге выставили на продажу деревянный коттедж за 75 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В деревянном коттедже есть два этажа и подвал, а также гараж и гостевой домик (фото из архива) Фото:

В сосновом бору на Уктусе в Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажный коттедж премиум-класса. Рядом также находится гостевой домик. За недвижимость просят 74,9 млн рублей, следует из объявления на сайте «Циан».

«Площадь участка 15 соток, площадь дома 398 квадратных метра. Два жилых этажа + цокольный этаж. Дом построен на железо-бетонном свайном фундаменте, материал стен — высококачественный клееный брус. На участке также имеется жилой гостевой дом 100 квадратных метров, который при желании и небольших доработках можно использовать как баню», — говорится в объявлении.

На первом этаже дома кухня со всей техникой и гостиная, высота потолков в которой восемь метров. Также есть настоящий камин, гардеробная, спальня с ванной, эркер и постирочная. На втором этаже три спальни, игровая, две ванных. На цокольном этаже склад для хранения продуктов, котельная, гараж для квадроцикла. Стоимость недвижимости — 74,9 млн рублей.

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В сосновом бору на Уктусе в Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажный коттедж премиум-класса. Рядом также находится гостевой домик. За недвижимость просят 74,9 млн рублей, следует из объявления на сайте «Циан». «Площадь участка 15 соток, площадь дома 398 квадратных метра. Два жилых этажа + цокольный этаж. Дом построен на железо-бетонном свайном фундаменте, материал стен — высококачественный клееный брус. На участке также имеется жилой гостевой дом 100 квадратных метров, который при желании и небольших доработках можно использовать как баню», — говорится в объявлении. На первом этаже дома кухня со всей техникой и гостиная, высота потолков в которой восемь метров. Также есть настоящий камин, гардеробная, спальня с ванной, эркер и постирочная. На втором этаже три спальни, игровая, две ванных. На цокольном этаже склад для хранения продуктов, котельная, гараж для квадроцикла. Стоимость недвижимости — 74,9 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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