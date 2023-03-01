В Екатеринбурге выставили на продажу деревянный коттедж за 75 млн рублей. Фото

02 марта 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

В деревянном коттедже есть два этажа и подвал, а также гараж и гостевой домик (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В сосновом бору на Уктусе в Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажный коттедж премиум-класса. Рядом также находится гостевой домик. За недвижимость просят 74,9 млн рублей, следует из объявления на сайте «Циан». «Площадь участка 15 соток, площадь дома 398 квадратных метра. Два жилых этажа + цокольный этаж. Дом построен на железо-бетонном свайном фундаменте, материал стен — высококачественный клееный брус. На участке также имеется жилой гостевой дом 100 квадратных метров, который при желании и небольших доработках можно использовать как баню», — говорится в объявлении. На первом этаже дома кухня со всей техникой и гостиная, высота потолков в которой восемь метров. Также есть настоящий камин, гардеробная, спальня с ванной, эркер и постирочная. На втором этаже три спальни, игровая, две ванных. На цокольном этаже склад для хранения продуктов, котельная, гараж для квадроцикла. Стоимость недвижимости — 74,9 млн рублей.

В сосновом бору на Уктусе в Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажный коттедж премиум-класса. Рядом также находится гостевой домик. За недвижимость просят 74,9 млн рублей, следует из объявления на сайте «Циан». «Площадь участка 15 соток, площадь дома 398 квадратных метра. Два жилых этажа + цокольный этаж. Дом построен на железо-бетонном свайном фундаменте, материал стен — высококачественный клееный брус. На участке также имеется жилой гостевой дом 100 квадратных метров, который при желании и небольших доработках можно использовать как баню», — говорится в объявлении. На первом этаже дома кухня со всей техникой и гостиная, высота потолков в которой восемь метров. Также есть настоящий камин, гардеробная, спальня с ванной, эркер и постирочная. На втором этаже три спальни, игровая, две ванных. На цокольном этаже склад для хранения продуктов, котельная, гараж для квадроцикла. Стоимость недвижимости — 74,9 млн рублей.