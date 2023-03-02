Свердловский депутат Госдумы призвал «давить мразей» после атаки на Брянскую область

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Учебный центр Елань. Екатеринбург, иванов максим
Максим Иванов призвал наказать президента Владимира Зеленского за трагедию в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

За атаку украинских диверсантов на Брянскую область необходимо жестко наказывать истеблишмент Украины в лице президента Владимира Зеленского. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«События в Брянской области демонстрируют, что киевский режим окончательно превратился в банальную террористическую организацию, встал на одну ступень с ИГИЛ* (ИГИЛ, ИГ — признана международной террористической организацией и запрещена в Российской Федерации). Не могу представить, о каких мирных переговорах даже теоретически может идти речь с этими отморозками, находящимися сейчас у власти. Вся эта кодла… Зеленский, Резников, Буданов, Подоляк и прочие — давить мразей без пощады. Без малейшего сочувствия и оглядки на „прогрессивный“ Запад. Зеленский и Ко — уже ни политики, ни военачальники. Это террористы. Прибалтика, — „просвещенный Запад“, США — спонсоры терроризма», — сказал депутат Госдумы Иванов журналисту агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион группы украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль. Погиб один человек, и пострадал ребенок.

*Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана международной террористической организацией и запрещена в Российской Федерации.

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За атаку украинских диверсантов на Брянскую область необходимо жестко наказывать истеблишмент Украины в лице президента Владимира Зеленского. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «События в Брянской области демонстрируют, что киевский режим окончательно превратился в банальную террористическую организацию, встал на одну ступень с ИГИЛ* (ИГИЛ, ИГ — признана международной террористической организацией и запрещена в Российской Федерации). Не могу представить, о каких мирных переговорах даже теоретически может идти речь с этими отморозками, находящимися сейчас у власти. Вся эта кодла… Зеленский, Резников, Буданов, Подоляк и прочие — давить мразей без пощады. Без малейшего сочувствия и оглядки на „прогрессивный“ Запад. Зеленский и Ко — уже ни политики, ни военачальники. Это террористы. Прибалтика, — „просвещенный Запад“, США — спонсоры терроризма», — сказал депутат Госдумы Иванов журналисту агентства. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион группы украинских диверсантов. Они обстреляли автомобиль. Погиб один человек, и пострадал ребенок. *Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана международной террористической организацией и запрещена в Российской Федерации.
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