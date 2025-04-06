Главный архитектор Екатеринбурга подтвердил планы по метро в Академическом

Начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов подтвердил планы, о которых ранее писало URA.RU, по строительству ветки метро в Академический район Екатеринбурга через Юго-Запад или Уктус. Оба варианта заложены в Генплан города.
«Сейчас прорабатывается вопрос о том, как провести метро до района Академический. Первый вариант — продолжение строительства на юг первой ветки через Ботанический, Уктус и новый район Горнощитский. Второй вариант — сделать ответвление до Академического от законсервированной станции „Бажовская“» — сказал Габдрахманов в интервью журналу «Эксперт.Урал».
Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и его зам Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.
Предполагается, что к строительству новых станций привлекут девелоперов, так как они — едва ли не ключевые интересанты проекта. Эту концепцию Куйвашев, по данным URA.RU, презентовал вице-премьеру Марату Хуснуллину после новогодних праздников. Затем Галямов вступил в консультации с федеральным Фондом развития территорий (ФРТ), подконтрольным Минстрою РФ.
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