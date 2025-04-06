В Кольцово на несколько часов задерживается вылет в Узбекистан

Вылет в Ташкент задерживается на три часа
В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на три часа задерживается вылет в Ташкент. Рейс будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии», следует из информации онлайн-табло.
Рейс U6-2961 должен был отправиться в столицу Узбекистана в 10:55. Сейчас его вылет назначен на 13:40. Корреспондент направил в авиакомпанию просьбу прокомментировать причину задержки рейса, ответ ожидается.
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