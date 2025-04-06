06 апреля 2025

В Кольцово на несколько часов задерживается вылет в Узбекистан

В Екатеринбурге на три часа задержали вылет в Ташкент
© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет в Ташкент задерживается на три часа
Вылет в Ташкент задерживается на три часа Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на три часа задерживается вылет в Ташкент. Рейс будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии», следует из информации онлайн-табло.

Рейс U6-2961 должен был отправиться в столицу Узбекистана в 10:55. Сейчас его вылет назначен на 13:40. Корреспондент направил в авиакомпанию просьбу прокомментировать причину задержки рейса, ответ ожидается.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на три часа задерживается вылет в Ташкент. Рейс будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии», следует из информации онлайн-табло. Рейс U6-2961 должен был отправиться в столицу Узбекистана в 10:55. Сейчас его вылет назначен на 13:40. Корреспондент направил в авиакомпанию просьбу прокомментировать причину задержки рейса, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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