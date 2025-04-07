Полиция нашла пропавшего в Нижнем Тагиле школьника

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Мальчик около суток гостил у друга
Мальчик около суток гостил у друга Фото:

В Нижнем Тагиле нашли пропавшего 13-летнего Андрея, ученика школы №5. Об этом сообщили в нижнетагильском МУ МВД России.

«Сегодня Андрей сам пришел к бабушке, проживающей на ГГМ. Она сразу передала информацию в правоохранительные органы», — пояснили в ведомстве.

Правоохранителям мальчик сказал, что был в гостях у друга. Мальчика не было дома около суток. Сейчас сотрудники полиции проверяют эту информацию и выясняют, почему подросток самовольно ушел из дома.

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В Нижнем Тагиле нашли пропавшего 13-летнего Андрея, ученика школы №5. Об этом сообщили в нижнетагильском МУ МВД России. «Сегодня Андрей сам пришел к бабушке, проживающей на ГГМ. Она сразу передала информацию в правоохранительные органы», — пояснили в ведомстве. Правоохранителям мальчик сказал, что был в гостях у друга. Мальчика не было дома около суток. Сейчас сотрудники полиции проверяют эту информацию и выясняют, почему подросток самовольно ушел из дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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