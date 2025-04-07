Появилось видео, как BMW на огромной скорости снесла с рельсов трамвай

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Виды города. Екатеринбург, плохая погода, трамвай
Один из вагонов развернуло на проезжую часть (архивное фото) Фото:

Появилось видео с моментом жесткой аварии на перекрестке улиц Крауля — Викулова, где водитель BMW на огромной скорости въехал в трамвай. Кадрами делится неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по видео, иномарка резко выехала с улицы Крауля на Викулова в надежде проскочить, но врезалась в состав. От мощного удара вагон трамвая развернуло на проезжую часть.

ДТП случилось вечером 7 апреля. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и две реанимации. Сейчас движение на обеих улицах затруднено.

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Появилось видео с моментом жесткой аварии на перекрестке улиц Крауля — Викулова, где водитель BMW на огромной скорости въехал в трамвай. Кадрами делится неофициальный telegram-канал мэрии. Судя по видео, иномарка резко выехала с улицы Крауля на Викулова в надежде проскочить, но врезалась в состав. От мощного удара вагон трамвая развернуло на проезжую часть. ДТП случилось вечером 7 апреля. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и две реанимации. Сейчас движение на обеих улицах затруднено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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