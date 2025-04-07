Появилось видео, как BMW на огромной скорости снесла с рельсов трамвай

Один из вагонов развернуло на проезжую часть (архивное фото)
Появилось видео с моментом жесткой аварии на перекрестке улиц Крауля — Викулова, где водитель BMW на огромной скорости въехал в трамвай. Кадрами делится неофициальный telegram-канал мэрии.
Судя по видео, иномарка резко выехала с улицы Крауля на Викулова в надежде проскочить, но врезалась в состав. От мощного удара вагон трамвая развернуло на проезжую часть.
ДТП случилось вечером 7 апреля. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и две реанимации. Сейчас движение на обеих улицах затруднено.
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