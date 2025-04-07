Нарушителей на самокатах в Екатеринбурге станет ловить проще

Все электросамокаты в Екатеринбурге будут оснащены крупными номерами для упрощения фиксации автоинспекторами нарушений правил дорожного движения. Кикшеринговая компания Whoosh сделает это в ближайшее время, «МТС Юрент» пока ждет официального указа со стороны администрации города. Об этом в беседе с URA.RU рассказал источник, близкий к мэрии. «Яндекс» оснастил крупными номерами свои самокаты в 2024 году в конце сезона.
«Скоро Whoosh наклеит большие номера [для идентификации], как это сделал ранее „Яндекс“. „Юрент“ пока ждет официального уведомления. Департамент транспорта мэрии сейчас готовит допсоглашение к прошлогоднему (по ограничению скорости и запрету на проезд на некоторых участках, — прим. URA.RU), где, возможно, будет учтено это требование — по увеличенным номерам, а также по парковкам самокатов, с которыми часто приходится бороться», — рассказал собеседник агентства.
Подчеркнув, что темой разбирательств в 2024 году с самокатами у мэрии было как раз увеличение размеров номеров. «Яндекс» это сделал, «и это хорошо работает», добавили в мэрии.
При этом в пресс-службе «МТС Юрент» корреспонденту URA.RU отметили, что в планах у компании такие изменения есть. Оснастить самокаты большими номерами пообещали в ближайшее время. Но конкретные сроки не назвали.
«„МТС Юрент“ в этом сезоне планирует оснастить парк самокатов в Екатеринбурге индивидуальными укрупненными номерами. Пока планируется, что они будут расположены на боковой части устройств, что упростит их считывание, особенно при неспешивании на пешеходных переходах, а также в случае инцидентов. Также самокаты сохранят уже существующие номера на задней части корпуса», — рассказали в компании.
В пресс-службе Whoosh корреспонденту URA.RU подтвердили, что в этом году номера на транспортных средствах нанесут более крупным шрифтом. Размесят их сбоку на раму. «Номера на всех самокатах Whoosh есть с первого дня работы в городе. Они размещаются на руле, рулевой стойке и на заднем крыле. Это не государственный регистрационный знак. Это внутренний номер самоката в системе. Фактически его имя. Они нужны для идентификации самоката как в рабочих процессах, так и в случае негативных инцидентов. Более крупные номера помогут быстрее определять самокат в случае ДТП или нарушения, которые зафиксированы визуально, — по фото и видео. Мы в любом случае видим все самокаты в системе и, зная время и место нарушения, можем найти его, но видя на изображении номер, сделать это получается быстрее», — рассказали в пресс-службе организации.
Подчеркнув, что закрывать или как-то повреждать номера пользователям будет бессмысленно. Компания найдет необходимый самокат в системе, зная время и локацию. «Наше сотрудничество с городом постоянно развивается. Возможно, в ближайшем будущем и городские камеры будут интегрированы в работу с нарушителями, тогда крупные номера также позволят вести работу более оперативно», — резумировали в Whoosh.
Ранее глава ГИБДД города Роман Ярыш заявил, что в 2025 году кикшеринговые компании выставят в Екатеринбурге 17 тысяч самокатов. В 2024 году их было 12 тысяч.
В планах мэрии к основным ограничениям, в частности, по снижению скорости на некоторых участках добавить запрет езды на набережной реки Исеть около «УГМК-Арены». Первое совещание по этому поводу с кикшеринговыми компаниями прошло 28 марта.
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