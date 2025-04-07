В Свердловской области выросли цены на иномарки

В Свердловской области цены на зарубежные марки автомобилей выросли на 8,4% за месяц. Об этом в интервью URA.RU рассказал руководитель сектора регионального развития «Авто.ру Бизнес» Вадим Маньков.
«Если говорить именно о зарубежных моделях, официально не представленных на российском рынке, в регионе, то средние цены на них увеличились на 8,4% — до 9,4 миллиона рублей», — заявил Маньков. И отметил, что средняя стоимость нового автомобиля в феврале 2025-го оставалась на уровне января и составляла 2,62 миллиона рублей.
Среди наиболее подорожавших моделей — BMW 3-й серии (7,5%; 4,47 миллиона рублей), BMW 1-й серии (6,8%; 1,35 миллиона рублей), а также Volkswagen Passat (6,4%; 2,03 миллиона рублей) и Mitsubishi Pajero (6%; 2,2 миллиона рублей).
Что касается рынка иностранных авто с пробегом, то за месяц сильнее всего подешевели Porsche Cayenne — до 9,76 миллиона рублей (-13,5%), Volkswagen Passat CC — 1,13 миллиона рублей (-9,1%) и SsangYong Kyron — до 1,02 миллиона рублей (-8,8%).
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