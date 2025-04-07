Директор ТД «Белая Ферма» заявил о непричастности к контракту с детской больницей в Свердловской области, куда поставляли СПРЭД вместо сливочного масла. Владимир Полетаев заявил в разговоре с URA.RU, что компания не делала закупа продукции в Ставропольском крае, откуда приезжала подделка.
«Торговый дом „Белая Ферма“ никаких госконтрактов не ведет и не заключала ни с одним социальным учреждением. Если ТД и реализует масло куда-то, то закупов никогда мы в Ставропольском крае не делали. У нас по „Меркурию“ все отслеживается, мы все покупаем на заводах в Татарстане», — рассказал Владимир. Он подчеркнул, что полиция его не разыскивает.
По его словам, площадку своего предприятия он сдавал ООО «Чистые продукты». «Это арендатор. Он свой бизнес уже как-то оставил и собирается сейчас на СВО, если уже не уехал. <…> Это ООО помещение и оборудование арендовывало у нас, которое принадлежит торговому дому. На данный момент он не работает. <…> Даже когда он был арендатором, я точно знаю, что масло в Ставропольском крае не закупал», — поделился Полетаев, отметив, что сам с 2000 года занимается реализацией масла.
Как рассказывал источник агентства в силовых структурах, неустановленное лицо из числа руководителей ООО «ПК Чистые продукты» под предлогом обманного заключения контракта с детской больницей похитило миллион рублей. Собеседник тогда утверждал, что и директор ООО «ТД Белая ферма» подозревается в совершении этого преступления.
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