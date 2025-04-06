Свердловчанин 17 лет находился под следствием

07 апреля 2025 в 13:13 Размер текста - 17 +

Мужчина содержался в СИЗО, а потом ему ограничили свободу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) 52-летний Павел Абдулаев 17 лет был под следствием. Силовики обвинили его в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Суд вернул дело прокуратуре, но позже оно якобы потерялось, сказал URA.RU юрист Дмитрий Шевырев. Согласно материалам уголовного дела, Абдулаева задержали летом 2006 года. Его поместили в следственный изолятор. В нем он провел девять месяцев, затем его перевели под подписку о невыезде и хорошего поведения. В июле 2007-го Красногорский райсуд вернул дело гособвинителю для устранения ошибок. Меру пресечения оставили прежней. После этого Абдулаева больше не вызывали в прокуратуру или Следственный комитет. «Согласно справки о результатах проверки в ОСК от 2024-го, представленной ИЦ ГУ МВД по Свердловской области, сведения о привлечении Абдулаева к уголовной ответственности отсутствуют. Кроме того, уголовное дело не передавалось в СК из прокуратуры, в архиве следственного отдела дела тоже нет. Это указывает лишь на непричастность моего доверителя к инкриминируемому преступлению», — заявил Шевырев. Павел Абдулаев якобы столкнулся с бездействием прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К нему Абдулаев обратился в прошлом году. И они вышли в суд, чтобы взыскать 999 тысяч рублей с областной прокуратуры и Минфина РФ в качестве компенсации морального вреда. По словам Шевырева, за все это время Абдулаеву никто не принес извинений и не разъяснил право на реабилитацию. Следствие, уверяет юрист, нарушило не только права Абдулаева, но и действующие нормы права. «Конституция РФ гарантирует каждому право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов власти или должностными лицами. Все это время Абдулаев находится под подпиской о невыезде, что существенно ограничивает его. Он потерял время, которое провел в изоляции от общества. Обвинением в совершении преступления было унижено его достоинство, пострадали репутация и авторитет его семьи. Он все время сильно переживал из-за уголовного преследования, был вынужден доказывать свою непричастность и столкнулся с безразличием сотрудников прокуратуры, которые пренебрежительно отнеслись к нему. Кроме того, благодаря полиции и следствию Абдулаев стал изгоем общества, его никуда не брали на работу, он перебивался временными заработками», — говорит Шевырев. По делу об избиении был осужден другой человек, но с Абдулаева так и не сняли подписку о невыезде. Суд частично удовлетворил его исковые требования — ему присудили 300 тысяч рублей. Решение устояло в апелляции в облсуде. Теперь защита хочет, чтобы ответственность понести силовики, стоявшие за уголовным преследованием Абдулаева, и сотрудники прокуратуры, которые якобы потеряли дело, заключил юрист. В свердловской прокуратуре пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Также URA.RU обратилось в полицию Каменска-Уральского. Ответы будут опубликованы, как только поступят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 52-летний Павел Абдулаев 17 лет был под следствием. Силовики обвинили его в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Суд вернул дело прокуратуре, но позже оно якобы потерялось, сказал URA.RU юрист Дмитрий Шевырев. Согласно материалам уголовного дела, Абдулаева задержали летом 2006 года. Его поместили в следственный изолятор. В нем он провел девять месяцев, затем его перевели под подписку о невыезде и хорошего поведения. В июле 2007-го Красногорский райсуд вернул дело гособвинителю для устранения ошибок. Меру пресечения оставили прежней. После этого Абдулаева больше не вызывали в прокуратуру или Следственный комитет. «Согласно справки о результатах проверки в ОСК от 2024-го, представленной ИЦ ГУ МВД по Свердловской области, сведения о привлечении Абдулаева к уголовной ответственности отсутствуют. Кроме того, уголовное дело не передавалось в СК из прокуратуры, в архиве следственного отдела дела тоже нет. Это указывает лишь на непричастность моего доверителя к инкриминируемому преступлению», — заявил Шевырев. К нему Абдулаев обратился в прошлом году. И они вышли в суд, чтобы взыскать 999 тысяч рублей с областной прокуратуры и Минфина РФ в качестве компенсации морального вреда. По словам Шевырева, за все это время Абдулаеву никто не принес извинений и не разъяснил право на реабилитацию. Следствие, уверяет юрист, нарушило не только права Абдулаева, но и действующие нормы права. «Конституция РФ гарантирует каждому право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов власти или должностными лицами. Все это время Абдулаев находится под подпиской о невыезде, что существенно ограничивает его. Он потерял время, которое провел в изоляции от общества. Обвинением в совершении преступления было унижено его достоинство, пострадали репутация и авторитет его семьи. Он все время сильно переживал из-за уголовного преследования, был вынужден доказывать свою непричастность и столкнулся с безразличием сотрудников прокуратуры, которые пренебрежительно отнеслись к нему. Кроме того, благодаря полиции и следствию Абдулаев стал изгоем общества, его никуда не брали на работу, он перебивался временными заработками», — говорит Шевырев. По делу об избиении был осужден другой человек, но с Абдулаева так и не сняли подписку о невыезде. Суд частично удовлетворил его исковые требования — ему присудили 300 тысяч рублей. Решение устояло в апелляции в облсуде. Теперь защита хочет, чтобы ответственность понести силовики, стоявшие за уголовным преследованием Абдулаева, и сотрудники прокуратуры, которые якобы потеряли дело, заключил юрист. В свердловской прокуратуре пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Также URA.RU обратилось в полицию Каменска-Уральского. Ответы будут опубликованы, как только поступят.