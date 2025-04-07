Земляк Сусанина, ученый, солдат: как Сыромятников стал героем войны и прославился на весь Свердловск

Улицу в Екатеринбурге назовут в честь Героя СССР Сыромятникова

07 апреля 2025 в 20:00 Размер текста - 17 +

Николай Сыромятников похоронен на Широкореченском кладбище Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Одна из улиц в новом Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга будет названа в честь Героя СССР Николая Сыромятникова — уроженца Костромской области, много сделавшего для Свердловской. Сюда он впервые приехал, когда ему было чуть больше 20-ти лет — в Уральский индустриальный институт, запатентовал первое изобретение и ушел служить в Красную армию. Он прошел всю Великую Отечественную, получил три ранения, а потом вернулся в ставший родным Свердловск. Подробнее о пути героя — в справке URA.RU. Николай Сыромятников родился 9 декабря 1914 года в селе Молвитино (ныне Сусанино Костромской области). С этими окрестностями связан знаменитый подвиг Ивана Сусанина, который родился также неподалеку от этого села. Мать будущего героя была учительницей, а отец конторщиком на швейной фабрике. Николай Сыромятников ушел служить в Красную армию в 1940 году Фото с сайта pamyat-naroda.ru В начале 20-х годов семья Сыромятниковых переехала в Иваново-Вознесенск (ныне Иваново, административный центр одноименной области). С семнадцати лет Николай работал слесарем на фабрике, параллельно учился в энергетическом техникуме. Когда окончил его, по направлению уехал в Горький (Нижний Новгород) на строительство второй очереди автозавода и работал конструктором. В 30-е годы Николай снова переехал — в Свердловск, ради учебы. Он поступил в Уральский индустриальный институт им. Кирова (ныне — УрФУ) и уже на втором курсе изобрел шариковый конвейер для Горьковского завода. Получил специальность инженера-теплоэнергетика, после окончания института аттестационная комиссия рекомендовала талантливого выпускника в аспирантуру. Зимой 1940 года 26-летнего Николая призвали в Красную армию. Он окончил артиллерийские курсы, а летом 1941-го началась война. Боевое крещение Сыромятников прошел в звании младшего лейтенанта под Сталинградом. Там же во время корректировки огня на передовой и получил свое первое ранение. Второе — в сражении на Курской дуге летом 1943 года: его батарея подбила восемь немецких «тигров», две самоходные пушки, одну автомашину и уложила более 300 фашистов, а сам Николай получил пулю в грудь. По чистой случайности, она прошла рядом с сердцем, не задев его. В сентябре 1943 года Сыромятников отличился в боях при форсировании Днепра. Советские войска стремительно вели наступление, батарея гвардии старшего лейтенанта Сыромятникова одной из первых переправилась на правый берег реки. «Сразу же начали рыть траншеи и щели, маскировать орудия. Работали всю ночь. Едва лишь рассвело, как в небе появились вражеские самолеты, а спустя некоторое время появились танки. За танками — пехота. Они двигались на батарею Сыромятникова. Ожесточенные бои продолжались в течение двадцати дней. За это время отважные бойцы отбили около 70 контратак, уничтожили много вражеской техники и свыше 150-ти гитлеровцев», — рассказывают о подвигах героя в УрФУ. У Николая Сыромятникова за боевые заслуги было множество медалей Фото с сайта urfu.ru За этот подвиг Сыромятникову присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». Потом он еще воевал в Закарпатье, Венгрии, Чехословакии — руководил штабом артиллерийского дивизиона и был замначальника штаба бригады. 24 июня 1945 года капитан Николай Сыромятников участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве, в 1946 году был уволен в запас. В 1946 году Николай вернулся в Уральский индустриальный институт. «Он стал основателем и первым заведующим кафедрой теоретической теплотехники, где и проработал фактически до конца своей жизни. Защитил кандидатскую и затем докторскую диссертации, в 1975 году получил звание заслуженного деятеля науки и техники. Под его руководством было подготовлено 5 докторов и 17 кандидатов наук. Он был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов и множеством медалей», — рассказал URA.RU Владимир Королев, доктор технических наук, профессор кафедры теплоэнергетики и теплотехники УралЭНИН УрФУ. За годы работы в УПИ Сыромятников также написал множество работ в области теплотехники, среди них несколько монографий и учебник. Также он является автором порядка 20 изобретений. Память о нем в университете увековечена в двух портретах: один — в лаборатории тепломассообмена, названной его именем, другой — в самой кафедре, там изображен его профиль. На большом живописном полотне, написанном специально для университета, Николай Иванович ведет бойцов в атаку. «Что касается научных заслуг, то ему принадлежит открытие в области сжигания мелкозернистого топлива, выполненное в 1948 году. Он стал одним из основоположников исследований процессов в псевдоожиженном (или „кипящем“) слое. Это сжигание размолотого топлива, подвешенного в воздушном потоке — метод, который обеспечивает высокий КПД и применяется по сей день», — добавил Королев. В 1973 году Сыромятникову присвоили звание почетного гражданина Свердловска. Умер Николай Сыромятников в возрасте 72 лет. Его похоронили на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге рядом с супругой Надеждой. На гранитном камне написано: «Герой Советского союза, профессор». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одна из улиц в новом Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга будет названа в честь Героя СССР Николая Сыромятникова — уроженца Костромской области, много сделавшего для Свердловской. Сюда он впервые приехал, когда ему было чуть больше 20-ти лет — в Уральский индустриальный институт, запатентовал первое изобретение и ушел служить в Красную армию. Он прошел всю Великую Отечественную, получил три ранения, а потом вернулся в ставший родным Свердловск. Подробнее о пути героя — в справке URA.RU. Николай Сыромятников родился 9 декабря 1914 года в селе Молвитино (ныне Сусанино Костромской области). С этими окрестностями связан знаменитый подвиг Ивана Сусанина, который родился также неподалеку от этого села. Мать будущего героя была учительницей, а отец конторщиком на швейной фабрике. В начале 20-х годов семья Сыромятниковых переехала в Иваново-Вознесенск (ныне Иваново, административный центр одноименной области). С семнадцати лет Николай работал слесарем на фабрике, параллельно учился в энергетическом техникуме. Когда окончил его, по направлению уехал в Горький (Нижний Новгород) на строительство второй очереди автозавода и работал конструктором. В 30-е годы Николай снова переехал — в Свердловск, ради учебы. Он поступил в Уральский индустриальный институт им. Кирова (ныне — УрФУ) и уже на втором курсе изобрел шариковый конвейер для Горьковского завода. Получил специальность инженера-теплоэнергетика, после окончания института аттестационная комиссия рекомендовала талантливого выпускника в аспирантуру. Зимой 1940 года 26-летнего Николая призвали в Красную армию. Он окончил артиллерийские курсы, а летом 1941-го началась война. Боевое крещение Сыромятников прошел в звании младшего лейтенанта под Сталинградом. Там же во время корректировки огня на передовой и получил свое первое ранение. Второе — в сражении на Курской дуге летом 1943 года: его батарея подбила восемь немецких «тигров», две самоходные пушки, одну автомашину и уложила более 300 фашистов, а сам Николай получил пулю в грудь. По чистой случайности, она прошла рядом с сердцем, не задев его. В сентябре 1943 года Сыромятников отличился в боях при форсировании Днепра. Советские войска стремительно вели наступление, батарея гвардии старшего лейтенанта Сыромятникова одной из первых переправилась на правый берег реки. «Сразу же начали рыть траншеи и щели, маскировать орудия. Работали всю ночь. Едва лишь рассвело, как в небе появились вражеские самолеты, а спустя некоторое время появились танки. За танками — пехота. Они двигались на батарею Сыромятникова. Ожесточенные бои продолжались в течение двадцати дней. За это время отважные бойцы отбили около 70 контратак, уничтожили много вражеской техники и свыше 150-ти гитлеровцев», — рассказывают о подвигах героя в УрФУ. За этот подвиг Сыромятникову присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». Потом он еще воевал в Закарпатье, Венгрии, Чехословакии — руководил штабом артиллерийского дивизиона и был замначальника штаба бригады. 24 июня 1945 года капитан Николай Сыромятников участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве, в 1946 году был уволен в запас. В 1946 году Николай вернулся в Уральский индустриальный институт. «Он стал основателем и первым заведующим кафедрой теоретической теплотехники, где и проработал фактически до конца своей жизни. Защитил кандидатскую и затем докторскую диссертации, в 1975 году получил звание заслуженного деятеля науки и техники. Под его руководством было подготовлено 5 докторов и 17 кандидатов наук. Он был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов и множеством медалей», — рассказал URA.RU Владимир Королев, доктор технических наук, профессор кафедры теплоэнергетики и теплотехники УралЭНИН УрФУ. За годы работы в УПИ Сыромятников также написал множество работ в области теплотехники, среди них несколько монографий и учебник. Также он является автором порядка 20 изобретений. Память о нем в университете увековечена в двух портретах: один — в лаборатории тепломассообмена, названной его именем, другой — в самой кафедре, там изображен его профиль. На большом живописном полотне, написанном специально для университета, Николай Иванович ведет бойцов в атаку. «Что касается научных заслуг, то ему принадлежит открытие в области сжигания мелкозернистого топлива, выполненное в 1948 году. Он стал одним из основоположников исследований процессов в псевдоожиженном (или „кипящем“) слое. Это сжигание размолотого топлива, подвешенного в воздушном потоке — метод, который обеспечивает высокий КПД и применяется по сей день», — добавил Королев. В 1973 году Сыромятникову присвоили звание почетного гражданина Свердловска. Умер Николай Сыромятников в возрасте 72 лет. Его похоронили на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге рядом с супругой Надеждой. На гранитном камне написано: «Герой Советского союза, профессор».