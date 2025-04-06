В свердловской ОНК меняется власть после задержания статусного полковника

В ОНК Свердловской области сменился председатель

07 апреля 2025 в 14:26 Размер текста - 17 +

Новым председателем избрали Анну Власову Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области (ОНК) выбрали нового председателя после задержания помощника начальника регионального ГУФСИН — полковника Марата Кабирова. Члены ОНК провели собрание и лишили полномочий Кирилла Васильченко, который тоже является фигурантом уголовного дела, сказал источник URA.RU. «После поимки Васильченко общественники договорились провести собрание, чтобы выбрать нового руководителя. Встречу назначили на конец марта. Провели собрание и собрали кворум. Новым председателем выбрали Анну Власову. Сейчас она готовит план по работе ОНК», — рассказал собеседник агентства. Новость по теме В Екатеринбурге задержан статусный полковник В ОНК направлен запрос о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит. О задержании Кабирова стало известно 5 марта. По версии следствия, он получил взятку в 50 тысяч рублей, за которые должен был помочь заключенному с условно-досрочным освобождением. Силовики считают, что сумму ему передал Васильченко. Кабиров под домашним арестом, общественник активно сотрудничает с правоохранителями. Источник ранее говорил, что статус Васильченко может измениться на свидетеля, потому что его роль в передаче взятки была минимальной. В областном ГУФСИН тему не комментируют, Васильченко заявлял URA.RU, что «не слышал даже» об инциденте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области (ОНК) выбрали нового председателя после задержания помощника начальника регионального ГУФСИН — полковника Марата Кабирова. Члены ОНК провели собрание и лишили полномочий Кирилла Васильченко, который тоже является фигурантом уголовного дела, сказал источник URA.RU. «После поимки Васильченко общественники договорились провести собрание, чтобы выбрать нового руководителя. Встречу назначили на конец марта. Провели собрание и собрали кворум. Новым председателем выбрали Анну Власову. Сейчас она готовит план по работе ОНК», — рассказал собеседник агентства. В ОНК направлен запрос о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит. О задержании Кабирова стало известно 5 марта. По версии следствия, он получил взятку в 50 тысяч рублей, за которые должен был помочь заключенному с условно-досрочным освобождением. Силовики считают, что сумму ему передал Васильченко. Кабиров под домашним арестом, общественник активно сотрудничает с правоохранителями. Источник ранее говорил, что статус Васильченко может измениться на свидетеля, потому что его роль в передаче взятки была минимальной. В областном ГУФСИН тему не комментируют, Васильченко заявлял URA.RU, что «не слышал даже» об инциденте.