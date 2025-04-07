В Екатеринбурге 21-летний парень с ножом беспричинно напал на двух прохожих. Неадекват забивал мужчин ногами и руками, а потом скрылся с места, рассказали URA.RU правоохранители.
«Фигурант причинял удары потерпевшим по туловищу и по голове руками, ногами, а также имевшимся у него ножом. После случившегося обвиняемый с места преступления скрылся, однако впоследствии был задержан», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, им оказывают необходимую помощь.
На данный момент обидчик находится под стражей на время расследования. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, молодой человек дал признательные показания. «В ходе общения с сотрудниками угрозыска обвиняемый пояснил им, что в момент произошедшего его глаза будто накрыла пелена, и он начал бить потерпевших», — сказал полковник Горелых.
Парень объяснил нападение детской травмой. Тогда за ним погнался бездомный, после чего он стал бояться таких людей. «Вероятно, в этот раз, увидев отдыхающих на скамейке граждан, похожих на бездомных, он решил выместить на них свою детскую обиду», — подытожил представитель полиции региона.
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