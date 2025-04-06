Акции уральского титанового гиганта обвалились на фоне масштабных пошлин Трампа

Акции свердловской компании «ВСМПО-Ависма» (один из мировых лидеров по производству титана) за три дня упали на 15%, следует из данных на сайте Московской биржи. Это произошло на фоне масштабного введения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом.
Еще 4 апреля акции уральской компании торговались за 34,6 тысяч рублей. По состоянию на 9:00 (МСК) 7 апреля, цена одной акции равняется 29,1 тысяче рублей (-5,5 тысяч рублей). В пресс-службе предприятия «ВСПМО-Ависма» отказались от комментариев.
Президент США Дональд Трамп 3 апреля объявил о введении пошлин от 10 до 50% в отношении более 200 стран (в список не входит Россия). На следующий день ответные пошлины ввел Китай. О готовности к аналогичным действиям заявили и власти ЕС. Вместе с тем начали падать цены на нефть и металлы (в том числе на титан, медь, алюминий).
Ранее, 25 февраля, акции уральской компании достигли максимальной цены в 43,2 тысяч рублей за штуку. С того момента их стоимость упала на 32%.
«ВСМПО-Ависма» — градообразующее предприятие Верхней Салды (Свердловская область). Корпорация поставляет титановые компоненты для авиакомпаний по всему миру. На предприятии работает порядка 20 тысяч человек. Производимая продукция широко используется в авиакосмической отрасли, энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении и медицине.
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