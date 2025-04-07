В мэрии Екатеринбурга назвали сроки поставки новых трамваев

Новые трамваи в Екатеринбург придут во второй половине 2025 года
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Конкурс на закупку новых трамваев объявлен в конце марта
Конкурс на закупку новых трамваев объявлен в конце марта Фото:

Новые трамваи — 15 штук — в Екатеринбург поставят в третьем квартале (с июля по сентябрь) 2025 года. Об этом в ходе прямого эфира на радио «Город FM» рассказал мэр Алексей Орлов. 

«Несколько дней назад был объявлен конкурс на закупку 15-ти трехсекционных трамваев. Их поставку ожидаем в третьем квартале 2025 года», — заявил Орлов.

Отметив, что трамваи будут низкопольные, оснащенные кондиционером, табло, USB-разъемами. Вмещать они должны более 150-ти пассажиров. Ожидается, что запустят новые трамваи в Академическом районе. 

В феврале 2025 года Орлов рассказал о планах закупки до конца 2025 года 50-ти новых трамваев. Первоначально администрация должна объявить конкурс на 15-ть составов, потом на 35-ть. В конце марта был объявлен конкурс на закупку первой партии. Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев перед отставкой (27 марта) выделил из областного бюджета на это более миллиарда рублей.

Мэрия перешла к обновлению трамвайного парка после закупки 50 новых троллейбусов. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта 2024-го. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.

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Новые трамваи — 15 штук — в Екатеринбург поставят в третьем квартале (с июля по сентябрь) 2025 года. Об этом в ходе прямого эфира на радио «Город FM» рассказал мэр Алексей Орлов.  «Несколько дней назад был объявлен конкурс на закупку 15-ти трехсекционных трамваев. Их поставку ожидаем в третьем квартале 2025 года», — заявил Орлов. Отметив, что трамваи будут низкопольные, оснащенные кондиционером, табло, USB-разъемами. Вмещать они должны более 150-ти пассажиров. Ожидается, что запустят новые трамваи в Академическом районе.  В феврале 2025 года Орлов рассказал о планах закупки до конца 2025 года 50-ти новых трамваев. Первоначально администрация должна объявить конкурс на 15-ть составов, потом на 35-ть. В конце марта был объявлен конкурс на закупку первой партии. Бывший свердловский губернатор Евгений Куйвашев перед отставкой (27 марта) выделил из областного бюджета на это более миллиарда рублей. Мэрия перешла к обновлению трамвайного парка после закупки 50 новых троллейбусов. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта 2024-го. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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