«Летающий танк», который приводил в ужас фашистов: вышла вторая серия проекта URA.RU к 80-летию Победы

Вышла вторая серия проекта URA.RU к 80-летию Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Журналисты URA.RU посетили действующее медеплавильное производство в Верхней Пышме
Журналисты URA.RU посетили действующее медеплавильное производство в Верхней Пышме Фото:

На платформе VK Видео вышла вторая серия спецвыпусков шоу «По фактам», посвященная 80-летию Великой Победы. На этот раз съемочная группа URA.RU посетила Верхнюю Пышму. Журналисты попали на действующее медеплавильное производство. Как оказалось, в годы Великой Отечественной там не только выпускали медь для гильз и снарядов, но и изготавливали редкие металлы.

«Так, кобальт, который производили в городе, делал танки и орудия невероятно прочными. Они выдерживали даже прямые попадания снарядов. Истории, рассказанные верхнепышминцами, нас по-настоящему поразили. Особенно ценно, что в городе есть люди, которые продолжают рассказывать подлинные истории о том, как на самом деле жилось в то непростое время. Среди них — труженик тыла, Анна Ивановна Курбатова. В этом году ей исполнилось 100 лет», — прокомментировал участник съемочной группы Евгений Кленов.

В медной столице Урала съемочная группа также посетила один из самых больших в России музеев военной техники. Там журналистам рассказали про «летающие танки» — так в годы Великой Отечественной называли штурмовики ИЛ-2. Немцы приходили от этих самолетов в ужас. А еще команда URA.RU познакомилась с местным историком — Вадимом Шипициным. Он рассказал о героях Великой Отечественной, связанных с Верхней Пышмой.

Спецпроект «Роуд-муви по городам трудовой доблести» URA.RU стартовал 31 марта. Это дорожное путешествие, в котором журналисты посещают закрытые заводы, музеи, общаются с историками и рассказывают интересные факты о жизни советского тыла. Первая серия была посвящена Екатеринбургу. Новые выпуски будут выходить каждую неделю вплоть до 9 Мая.

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На платформе VK Видео вышла вторая серия спецвыпусков шоу «По фактам», посвященная 80-летию Великой Победы. На этот раз съемочная группа URA.RU посетила Верхнюю Пышму. Журналисты попали на действующее медеплавильное производство. Как оказалось, в годы Великой Отечественной там не только выпускали медь для гильз и снарядов, но и изготавливали редкие металлы. «Так, кобальт, который производили в городе, делал танки и орудия невероятно прочными. Они выдерживали даже прямые попадания снарядов. Истории, рассказанные верхнепышминцами, нас по-настоящему поразили. Особенно ценно, что в городе есть люди, которые продолжают рассказывать подлинные истории о том, как на самом деле жилось в то непростое время. Среди них — труженик тыла, Анна Ивановна Курбатова. В этом году ей исполнилось 100 лет», — прокомментировал участник съемочной группы Евгений Кленов. В медной столице Урала съемочная группа также посетила один из самых больших в России музеев военной техники. Там журналистам рассказали про «летающие танки» — так в годы Великой Отечественной называли штурмовики ИЛ-2. Немцы приходили от этих самолетов в ужас. А еще команда URA.RU познакомилась с местным историком — Вадимом Шипициным. Он рассказал о героях Великой Отечественной, связанных с Верхней Пышмой. Спецпроект «Роуд-муви по городам трудовой доблести» URA.RU стартовал 31 марта. Это дорожное путешествие, в котором журналисты посещают закрытые заводы, музеи, общаются с историками и рассказывают интересные факты о жизни советского тыла. Первая серия была посвящена Екатеринбургу. Новые выпуски будут выходить каждую неделю вплоть до 9 Мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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