В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 6 апреля пропал 13-летний ученик школы №5 Андрей. Мальчик ушел гулять, но так и не вернулся, рассказали URA.RU в нижнетагильской полиции.
«Накануне в полицию обратился отец Андрея, который сообщил, что ребенок ушел гулять и не вернулся. В отделе полиции №21 МУ МВД России „Нижнетагильское“ незамедлительно организовали поиски», — пояснили в ведомстве. Сотрудники полиции уже установили круг общения ребенка.
Ростом пропавший 150 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы. Был одет в серую ветровку, худи болотного цвета, черные штаны и кроссовки. Сообщить информацию о подростке можно по телефону (3435)97-63-02 или на линию 02.
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