Свердловского стримера, глумившегося над бойцами СВО, приговорили к колонии

07 апреля 2025 в 18:54 Размер текста - 17 +

Артем Оморьян, по версии следствия, оскорбительно высказывался о солдатах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловского стримера Артема Оморьяна, глумившегося над российскими солдатами-участниками спецоперации на Украине, приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Наказание он будет отбывать в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с пресс-службой Центрального окружного военного суда не получилось. По версии следствия, Оморьян во время прямого эфира в приложении «Друг Вокруг» заявил, что отрезал шевроны и уши российским солдатам. В этот момент блогер был пьян. После задержания он сказал, что хочет искупить свою вину кровью и поехать на фронт. В ходе разбирательства Оморьян признал вину частично. «Я говорил это, да. Но это все случилось в состоянии алкогольного опьянения. Подписчики, люди, которые со мной общались, вынудили меня, спровоцировали. Никакого отношения к батальону я не имею, я никого оттуда не знаю, у меня нет ни с кем из них переписок. И вступать в их ряды я никого не агитировал», — защищался стример в суде. Оморьян родом из деревни в Алапаевском районе. Ранее был судим за кражи. Последние годы жил в Екатеринбурге и работал в ЧОП «Агентство спецохраны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловского стримера Артема Оморьяна, глумившегося над российскими солдатами-участниками спецоперации на Украине, приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Наказание он будет отбывать в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с пресс-службой Центрального окружного военного суда не получилось. По версии следствия, Оморьян во время прямого эфира в приложении «Друг Вокруг» заявил, что отрезал шевроны и уши российским солдатам. В этот момент блогер был пьян. После задержания он сказал, что хочет искупить свою вину кровью и поехать на фронт. В ходе разбирательства Оморьян признал вину частично. «Я говорил это, да. Но это все случилось в состоянии алкогольного опьянения. Подписчики, люди, которые со мной общались, вынудили меня, спровоцировали. Никакого отношения к батальону я не имею, я никого оттуда не знаю, у меня нет ни с кем из них переписок. И вступать в их ряды я никого не агитировал», — защищался стример в суде. Оморьян родом из деревни в Алапаевском районе. Ранее был судим за кражи. Последние годы жил в Екатеринбурге и работал в ЧОП «Агентство спецохраны».