Свердловского стримера, глумившегося над бойцами СВО, приговорили к колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Артем Оморьян, по версии следствия, оскорбительно высказывался о солдатах Фото:

Свердловского стримера Артема Оморьяна, глумившегося над российскими солдатами-участниками спецоперации на Украине, приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«Наказание он будет отбывать в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с пресс-службой Центрального окружного военного суда не получилось.

По версии следствия, Оморьян во время прямого эфира в приложении «Друг Вокруг» заявил, что отрезал шевроны и уши российским солдатам. В этот момент блогер был пьян. После задержания он сказал, что хочет искупить свою вину кровью и поехать на фронт.

В ходе разбирательства Оморьян признал вину частично. «Я говорил это, да. Но это все случилось в состоянии алкогольного опьянения. Подписчики, люди, которые со мной общались, вынудили меня, спровоцировали. Никакого отношения к батальону я не имею, я никого оттуда не знаю, у меня нет ни с кем из них переписок. И вступать в их ряды я никого не агитировал», — защищался стример в суде.

Оморьян родом из деревни в Алапаевском районе. Ранее был судим за кражи. Последние годы жил в Екатеринбурге и работал в ЧОП «Агентство спецохраны».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловского стримера Артема Оморьяна, глумившегося над российскими солдатами-участниками спецоперации на Украине, приговорили к шести годам лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Наказание он будет отбывать в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства. Оперативно связаться с пресс-службой Центрального окружного военного суда не получилось. По версии следствия, Оморьян во время прямого эфира в приложении «Друг Вокруг» заявил, что отрезал шевроны и уши российским солдатам. В этот момент блогер был пьян. После задержания он сказал, что хочет искупить свою вину кровью и поехать на фронт. В ходе разбирательства Оморьян признал вину частично. «Я говорил это, да. Но это все случилось в состоянии алкогольного опьянения. Подписчики, люди, которые со мной общались, вынудили меня, спровоцировали. Никакого отношения к батальону я не имею, я никого оттуда не знаю, у меня нет ни с кем из них переписок. И вступать в их ряды я никого не агитировал», — защищался стример в суде. Оморьян родом из деревни в Алапаевском районе. Ранее был судим за кражи. Последние годы жил в Екатеринбурге и работал в ЧОП «Агентство спецохраны».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...