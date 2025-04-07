Екатеринбурженка успешно родила 13-го ребенка

В родильном доме Городской клинической больницы №14 Екатеринбурга приняли редкие по сегодняшним меркам роды: 36-летняя жительница Уралмаша стала мамой в 13-й раз. Об этом сообщили в минздраве Свердловской области.
«Случай тринадцатых родов у женщины в моей практике пока первый. Но все прошло достаточно быстро и естественным способом, несмотря на наличие кесарева сечения в анамнезе у мамы», — рассказала старшая акушерка родильного дома ГКБ №14 Светлана Мокеева.
Малыш — мальчик весом 2300 граммов — появился на свет здоровым и без осложнений. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. По словам медиков, в будущем женщина намерена снова посетить роддом.
В марте 2025 года свердловчанка с неизлечимой болезнью родила двойняшек. Этот случай стал первым подобным в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!