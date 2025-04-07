Екатеринбурженка успешно родила 13-го ребенка

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Многодетные родители планируют и дальше расширять семью
Многодетные родители планируют и дальше расширять семью Фото:

В родильном доме Городской клинической больницы №14 Екатеринбурга приняли редкие по сегодняшним меркам роды: 36-летняя жительница Уралмаша стала мамой в 13-й раз. Об этом сообщили в минздраве Свердловской области.

«Случай тринадцатых родов у женщины в моей практике пока первый. Но все прошло достаточно быстро и естественным способом, несмотря на наличие кесарева сечения в анамнезе у мамы», — рассказала старшая акушерка родильного дома ГКБ №14 Светлана Мокеева.

Малыш — мальчик весом 2300 граммов — появился на свет здоровым и без осложнений. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. По словам медиков, в будущем женщина намерена снова посетить роддом.

В марте 2025 года свердловчанка с неизлечимой болезнью родила двойняшек. Этот случай стал первым подобным в регионе.

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В родильном доме Городской клинической больницы №14 Екатеринбурга приняли редкие по сегодняшним меркам роды: 36-летняя жительница Уралмаша стала мамой в 13-й раз. Об этом сообщили в минздраве Свердловской области. «Случай тринадцатых родов у женщины в моей практике пока первый. Но все прошло достаточно быстро и естественным способом, несмотря на наличие кесарева сечения в анамнезе у мамы», — рассказала старшая акушерка родильного дома ГКБ №14 Светлана Мокеева. Малыш — мальчик весом 2300 граммов — появился на свет здоровым и без осложнений. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. По словам медиков, в будущем женщина намерена снова посетить роддом. В марте 2025 года свердловчанка с неизлечимой болезнью родила двойняшек. Этот случай стал первым подобным в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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