«Бабушка, террористы!»: появились подробности, как в екатеринбургскую школу ворвался неадекват

Вторая смена в екатеринбургской школе №164, куда ворвался пьяный мужчина, пройдет в штатном режиме. Ребят после сообщения о якобы бомбе в здании эвакуировали, а ворвавшихся могло быть и два, рассказали URA.RU очевидцы.
«Мы с внучкой и внуком дома были. В общешкольном чате [появилась информация]. Мне говорят: „Бабушка, террористы!“. Якобы кто-то в школу проник с ящиком, где было что-то наподобие петард», — рассказала бабушка ученика. По ее словам, она стала звонить своей дочери и узнавать, что произошло. Позже мама ребенка передала, что в школе все в порядке, а вторая смена будет учиться по графику учиться.
По словам одного из учеников, в школу могли зайти два человека. «Вкратце, зашли, получается, двое мужчин. То ли бомжи, то ли алкаши, они были с какой-то коробкой и положили ее. Вызвали Росгвардию, нас всех эвакуировали, а их забрали. Потом вроде ли приехала какая-то служба, чтобы эту коробку посмотреть», — сказал мальчик, отметив, что все это произошло во время перемены. По его словам, в этот момент среди школьников и учителей была паника.
На звонок корреспондента в приемной руководства школы не ответили. Охрана отказалась комментировать ситуацию, ссылаясь на отсутствие распоряжения руководства учреждения.
Школу эвакуировали утром 7 апреля из-за ворвавшегося пьяного мужчины, который бросил на входе коробку и сказал, что там бомба. Неадекват представился курьером. Открывать коробку не стали, действуя по инструкции, детей экстренно эвакуировали. Изначально местный telegram-канал сообщал о стрельбе в учреждении, но вскоре в ФСБ опровергли информацию о выстрелах. Как оказалось, детей и сотрудников вывели на улицу из-за дебошира.
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