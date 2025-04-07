Газон, забор, беседка: сколько стоит «навести красоту» на дачном участке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге как и по всей стране постепенно наступает весна, а с ней — череда шашлыков, садово-огородных дел, пикников и семейных вечеров. Для того чтобы дачные участки радовали глаз, цвели и пахли, за ними требуется тщательный уход. Корреспондент URA.RU выяснил, как дорого мастера на «Авито» продают свои услуги по обустройству дачных участков.
Сад
Минимальная стоимость услуг садовника — 1000 рублей за день. Специалист обрежет плодовые растения, кусты. При необходимости увезет ветки с участка. От 12000 рублей (самая высокая стоимость на сайте) стоят услуги другого специалиста, он уберет на участке после зимы, обработает растения и обрежет их.
Забор
В том случае, если участок нуждается в обновлении забора, мастера готовы построить новый из профнастила — от 500 рублей за погонный метр ограждения, после работ бригада обещает убрать территорию и вывезти мусор. Самое дорогое предложение по ограждению стоит от 100 тысяч рублей, его возведут из металла, кирпича или дерева. Стоимость ворот для забора также варьируется и может обойтись от 15000 рублей до 50 тысяч рублей.
Теплица
Строительство самой простой теплицы может стоить как 2000 рублей, так и 15000 рублей — зависит от размера, материала и опыта мастера. Чаще всего специалисты предлагают монтаж конструкций из поликарбоната, однако конечную стоимость стоит уточнять у специалиста.
Беседка
Стоимость строительства беседки стартует от 10000 рублей. Сначала мастера предлагают разработать проект, а уже после начнут возведение беседки.
Чернозем, торф, навоз
Минимальная стоимость удобрений — 130 рублей за килограмм. Некоторые компании предлагают доставить чернозем за 4000 рублей или за 1000 рублей, но в таком случае владелец участка должен заказать сразу три тонны навоза.
Покос травы
Порядок на лужайке стоит от 400 до 1500 рублей. Специалисты скосят траву, распилят и приберут деревья. За отдельную плату (от 5000 рублей) можно заказать устройство цветника или посадку деревьев.
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