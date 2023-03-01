В Сургуте появился новый вид аферы при покупке недвижимости

02 марта 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Избежать обмана поможет дополнение в договоре купли-продажи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) появился новый вид аферы с недвижимостью, когда покупатели, зная о дефектах дома или дачи, приобретают недвижимость, соглашаясь с условиями договора купли-продажи, а после требуют с продавца деньги на ремонт через суд. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального отделения общественного объединения по защите прав потребителей России, юрист Алексей Редькин. «Все чаще в суды обращаются жители ХМАО с требованием возместить им деньги на ремонт купленного старого дома или дачи. Последний случай, который был у меня, — это когда пенсионер продал свою старенькую дачу за три миллиона рублей, а с него после продажи покупатели начали требовать три с половиной миллиона на устранение скрытых дефектов. При этом они прекрасно знали о них при покупке. Такой случай не единичный, и с каждым месяцем их становится все больше. Люди просто таким образом зарабатывают деньги», — сообщил Редькин. По словам юриста, такой наглостью жителей шокированы даже судьи, которые не спешат вставать на сторону покупателей. «При разбирательстве с пенсионером судья прямо у заявителя спросил: „Вы хотите купить старый ‚Запорожец‘ и сделать из него за счет продавца Mercedes? Вы же видели, какой дом покупаете, и вам сразу же сказали, что строилась дача давно и из подручных материалов“. И отказал в иске заявителю», — сообщает Редькин. Причина всего, по словам Редькина, лежит в условиях стандартного договора купли-продажи. Избежать судебных разбирательств поможет грамотно составленное соглашение. Нужно, помимо строчки о том, что покупатель осмотрел объект и претензий не имеет, добавить еще указание всех недостатков в доме. Это поможет избежать лишних проблем в дальнейшем. Ранее URA.RU сообщало, что сургутские предприниматели нашли лазейку, как сократить пенсионные отчисления работникам. О легальных способах сократить отчисления на сотрудников, которыми пользуются бизнесмены, сообщил Алексей Редькин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) появился новый вид аферы с недвижимостью, когда покупатели, зная о дефектах дома или дачи, приобретают недвижимость, соглашаясь с условиями договора купли-продажи, а после требуют с продавца деньги на ремонт через суд. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального отделения общественного объединения по защите прав потребителей России, юрист Алексей Редькин. «Все чаще в суды обращаются жители ХМАО с требованием возместить им деньги на ремонт купленного старого дома или дачи. Последний случай, который был у меня, — это когда пенсионер продал свою старенькую дачу за три миллиона рублей, а с него после продажи покупатели начали требовать три с половиной миллиона на устранение скрытых дефектов. При этом они прекрасно знали о них при покупке. Такой случай не единичный, и с каждым месяцем их становится все больше. Люди просто таким образом зарабатывают деньги», — сообщил Редькин. По словам юриста, такой наглостью жителей шокированы даже судьи, которые не спешат вставать на сторону покупателей. «При разбирательстве с пенсионером судья прямо у заявителя спросил: „Вы хотите купить старый ‚Запорожец‘ и сделать из него за счет продавца Mercedes? Вы же видели, какой дом покупаете, и вам сразу же сказали, что строилась дача давно и из подручных материалов“. И отказал в иске заявителю», — сообщает Редькин. Причина всего, по словам Редькина, лежит в условиях стандартного договора купли-продажи. Избежать судебных разбирательств поможет грамотно составленное соглашение. Нужно, помимо строчки о том, что покупатель осмотрел объект и претензий не имеет, добавить еще указание всех недостатков в доме. Это поможет избежать лишних проблем в дальнейшем. Ранее URA.RU сообщало, что сургутские предприниматели нашли лазейку, как сократить пенсионные отчисления работникам. О легальных способах сократить отчисления на сотрудников, которыми пользуются бизнесмены, сообщил Алексей Редькин.