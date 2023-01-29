Сургутские предприниматели нашли лазейку сократить пенсионные отчисления работникам

30 января 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Об отсутствии выплат работники узнают только при выходе на пенсию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сургутские предприниматели нашли лазейку сократить пенсионные отчисления работникам за вредность на производстве и не делать повышенных отчислений в пенсионный фонд. Речь идет о специальностях, входящих в список с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда [горячая сетка]. Об этом URA.RU сообщил руководитель центра правовой поддержки «Югорский Советникъ» Алексей Редькин. «С 2015 года все работодатели обязаны провести для своих работников специальную оценку условий труда [СОУТ]. И в зависимости от этой оценки работодатель оплачивает взносы в пенсионный фонд. То есть, если человек работает по какой-то вредной профессии, то перечисления за него в ПФР идут больше. И для того, чтобы минимизировать расходы по уплате взносов, работодатели, пользуясь случаем, создают комиссии и проводят СОУТ. И после этих комиссий оказывается, что никаких вредных условий для работника нет, несмотря на то, что его профессия входит в список горячей сетки. И, соответственно, никаких доплат за вредность бизнесмены работнику не платят. И нет повышенных отчислений в ПФР. Нет и раннего выхода на пенсию», — сообщил Редькин. Как сообщил Редькин, данная проблема не поднималась раньше, потому что на нее никто не обращал внимание. Только последние два года к юристу начали обращаться жители ХМАО с данной проблемой, о которой они узнали, оформляя пенсию. «По данным случаям часто приходится судиться. Рабочие в свое трудовой деятельности подписывают много производственных бумаг и зачастую не замечают, что подписали согласие об отсутствии вредных факторов в работе. Вспоминают они об этом только при оформлении пенсии. А есть предприятия, где подпись работника просто подделывается», — добавил Редькин. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник «Сургутнефтегаза» судится с компанией и ПФР из-за досрочной пенсии. У мужчины пропало несколько лет пенсии за вредные условия труда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сургутские предприниматели нашли лазейку сократить пенсионные отчисления работникам за вредность на производстве и не делать повышенных отчислений в пенсионный фонд. Речь идет о специальностях, входящих в список с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда [горячая сетка]. Об этом URA.RU сообщил руководитель центра правовой поддержки «Югорский Советникъ» Алексей Редькин. «С 2015 года все работодатели обязаны провести для своих работников специальную оценку условий труда [СОУТ]. И в зависимости от этой оценки работодатель оплачивает взносы в пенсионный фонд. То есть, если человек работает по какой-то вредной профессии, то перечисления за него в ПФР идут больше. И для того, чтобы минимизировать расходы по уплате взносов, работодатели, пользуясь случаем, создают комиссии и проводят СОУТ. И после этих комиссий оказывается, что никаких вредных условий для работника нет, несмотря на то, что его профессия входит в список горячей сетки. И, соответственно, никаких доплат за вредность бизнесмены работнику не платят. И нет повышенных отчислений в ПФР. Нет и раннего выхода на пенсию», — сообщил Редькин. Как сообщил Редькин, данная проблема не поднималась раньше, потому что на нее никто не обращал внимание. Только последние два года к юристу начали обращаться жители ХМАО с данной проблемой, о которой они узнали, оформляя пенсию. «По данным случаям часто приходится судиться. Рабочие в свое трудовой деятельности подписывают много производственных бумаг и зачастую не замечают, что подписали согласие об отсутствии вредных факторов в работе. Вспоминают они об этом только при оформлении пенсии. А есть предприятия, где подпись работника просто подделывается», — добавил Редькин. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудник «Сургутнефтегаза» судится с компанией и ПФР из-за досрочной пенсии. У мужчины пропало несколько лет пенсии за вредные условия труда.