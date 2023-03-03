В Екатеринбурге ищут пропавшего подростка, не говорящего по-русски. Фото

04 марта 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

О пропавшей ничего неизвестно с 28 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Екатеринбурга разыскивает 16-летнюю Айгул Ташполотову, которая 28 февраля 2023 года ушла с адреса Черепанова, 6. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу. «Приметы разыскиваемой: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, прическа каре, глаза черные. На момент ухода была одета в черную шапку, розовый пуховик, черные штаны, черные сапоги, при себе имела рюкзак голубого цвета, русский язык не знает», — рассказали URA.RU в УМВД Екатеринбурга. На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-09 (дежурная часть отдела полиции № 9). Айгул Ташполотова Фото: УМВД Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга разыскивает 16-летнюю Айгул Ташполотову, которая 28 февраля 2023 года ушла с адреса Черепанова, 6. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу. «Приметы разыскиваемой: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, прическа каре, глаза черные. На момент ухода была одета в черную шапку, розовый пуховик, черные штаны, черные сапоги, при себе имела рюкзак голубого цвета, русский язык не знает», — рассказали URA.RU в УМВД Екатеринбурга. На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-09 (дежурная часть отдела полиции № 9).