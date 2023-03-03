03 марта 2023

В Екатеринбурге ищут пропавшего подростка, не говорящего по-русски. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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О пропавшей ничего неизвестно с 28 февраля Фото:

Полиция Екатеринбурга разыскивает 16-летнюю Айгул Ташполотову, которая 28 февраля 2023 года ушла с адреса Черепанова, 6. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

«Приметы разыскиваемой: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, прическа каре, глаза черные. На момент ухода была одета в черную шапку, розовый пуховик, черные штаны, черные сапоги, при себе имела рюкзак голубого цвета, русский язык не знает», — рассказали URA.RU в УМВД Екатеринбурга.

На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-09 (дежурная часть отдела полиции № 9).

Айгул Ташполотова
Фото:

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Полиция Екатеринбурга разыскивает 16-летнюю Айгул Ташполотову, которая 28 февраля 2023 года ушла с адреса Черепанова, 6. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу. «Приметы разыскиваемой: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, прическа каре, глаза черные. На момент ухода была одета в черную шапку, розовый пуховик, черные штаны, черные сапоги, при себе имела рюкзак голубого цвета, русский язык не знает», — рассказали URA.RU в УМВД Екатеринбурга. На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-09 (дежурная часть отдела полиции № 9).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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