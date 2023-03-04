В Екатеринбурге нашли подростка, пропавшего пять дней назад

В Екатеринбурге нашли пропавшую 16-летнюю девочку, которая не знает русского языка и не выходила на связь более пяти дней. Об этом сообщили поисковики в соцсети.
«Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске», — написали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Свердловская область» в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Девочка пропала 28 февраля, спасателям удалось найти подростка только ночью 5 марта. Где именно находился ребенок все это время поисковики не уточнили. Корреспондент URA.RU отправил запрос в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Свердловская область». На момент публикации новости ответ не был получен.
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