04 марта 2023
03 марта 2023

В Екатеринбурге нашли подростка, пропавшего пять дней назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели нашли пропавшую девочку, которая не выходила на связь более пяти дней Фото:

В Екатеринбурге нашли пропавшую 16-летнюю девочку, которая не знает русского языка и не выходила на связь более пяти дней. Об этом сообщили поисковики в соцсети.

«Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске», — написали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Свердловская область» в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Девочка пропала 28 февраля, спасателям удалось найти подростка только ночью 5 марта. Где именно находился ребенок все это время поисковики не уточнили. Корреспондент URA.RU отправил запрос в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Свердловская область». На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге нашли пропавшую 16-летнюю девочку, которая не знает русского языка и не выходила на связь более пяти дней. Об этом сообщили поисковики в соцсети. «Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске», — написали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Свердловская область» в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». Девочка пропала 28 февраля, спасателям удалось найти подростка только ночью 5 марта. Где именно находился ребенок все это время поисковики не уточнили. Корреспондент URA.RU отправил запрос в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Свердловская область». На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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