04 марта 2023
03 марта 2023

Свердловские главы муниципалитетов соревновались в меткой стрельбе. Фото

Главы четырех свердловских городских округов соревновались в меткой стрельбе
© Служба новостей «URA.RU»
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В меткости соревновались главы четырех городских округов Фото:

В Красноуфимском районе (Свердловская область) в стрельбе на меткость соревновались главы нескольких муниципальных образований Свердловской области. Об этом рассказали на странице социальной сети.

«На охотничьем биатлоне присутствовали главы Красноуфимского, Шалинского, Ачитского и Артинского городских округов. Помимо руководителей муниципальных образований, на соревновании присутствовали депутаты законодательного собрания Свердловской области и советник областного вице-губернатора», — сообщили на официальной странице администрации МО Красноуфимский округ в соцсети «ВКонтакте».

По результатам стрельбы из ружья, самым метким стал глава Красноуфимского района Олег Ряписов. Годом ранее победителем стал руководитель Шалинского района Алексей Богатырев.

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В Красноуфимском районе (Свердловская область) в стрельбе на меткость соревновались главы нескольких муниципальных образований Свердловской области. Об этом рассказали на странице социальной сети. «На охотничьем биатлоне присутствовали главы Красноуфимского, Шалинского, Ачитского и Артинского городских округов. Помимо руководителей муниципальных образований, на соревновании присутствовали депутаты законодательного собрания Свердловской области и советник областного вице-губернатора», — сообщили на официальной странице администрации МО Красноуфимский округ в соцсети «ВКонтакте». По результатам стрельбы из ружья, самым метким стал глава Красноуфимского района Олег Ряписов. Годом ранее победителем стал руководитель Шалинского района Алексей Богатырев.
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