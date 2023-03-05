Телеведущий Соловьев попал под обстрел в ДНР

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
Владимир Соловьев рассказал, что у него была встреча под Угледаром Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что ВСУ обстреляли населенный пункт в ДНР, куда он приезжал Об этом журналист рассказал в своей программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях», — сказал он в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Соловьев приезжал на место, где находится 155-я бригады морской пехоты РФ под Угледаром в ДНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на угледарском направлении сложилась непростая ситуация. В конце февраля ВСУ потеряли около 70 военных в районе Никольского и Угледара. Основной целью российской армии в Донбассе является освобождение Краматорска, сейчас Россию отделяет от этого Угледарская дуга, сказал URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

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Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что ВСУ обстреляли населенный пункт в ДНР, куда он приезжал Об этом журналист рассказал в своей программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». «По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях», — сказал он в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Соловьев приезжал на место, где находится 155-я бригады морской пехоты РФ под Угледаром в ДНР. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на угледарском направлении сложилась непростая ситуация. В конце февраля ВСУ потеряли около 70 военных в районе Никольского и Угледара. Основной целью российской армии в Донбассе является освобождение Краматорска, сейчас Россию отделяет от этого Угледарская дуга, сказал URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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