Телеведущий Соловьев попал под обстрел в ДНР

05 марта 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев рассказал, что у него была встреча под Угледаром Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что ВСУ обстреляли населенный пункт в ДНР, куда он приезжал Об этом журналист рассказал в своей программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». «По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях», — сказал он в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Соловьев приезжал на место, где находится 155-я бригады морской пехоты РФ под Угледаром в ДНР. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на угледарском направлении сложилась непростая ситуация. В конце февраля ВСУ потеряли около 70 военных в районе Никольского и Угледара. Основной целью российской армии в Донбассе является освобождение Краматорска, сейчас Россию отделяет от этого Угледарская дуга, сказал URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что ВСУ обстреляли населенный пункт в ДНР, куда он приезжал Об этом журналист рассказал в своей программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». «По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях», — сказал он в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Соловьев приезжал на место, где находится 155-я бригады морской пехоты РФ под Угледаром в ДНР. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на угледарском направлении сложилась непростая ситуация. В конце февраля ВСУ потеряли около 70 военных в районе Никольского и Угледара. Основной целью российской армии в Донбассе является освобождение Краматорска, сейчас Россию отделяет от этого Угледарская дуга, сказал URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.