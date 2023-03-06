Пермяки за 6 тысяч рублей послушают, как построил бизнес миллиардер Репин

Пермский миллиардер Репин примет участие в бизнес-форуме «Конференция самураев в Перми 2023»

Александр Репин на бизнес-форуме расскажет о методиках построения бизнеса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Миллиардер и владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин расскажет пермякам, как построил свой бизнес. Он будет одним из спикеров бизнес-форума «Конференция самураев в Перми 2023», который состоится 17 марта.

«Форум объединит 300 пермских бизнесменов. Практические знания более 20 спикеров украсят интерактивные дебаты, деловые игры и неформальное общение после. Тема выступления Александра Репина — „построение бизнеса, методики“», — указано на сайте предстоящего форума.

Выступать будут и другие успешные пермяки. Например, соучредитель Парка Горького и всесезонного курорта «Губаха» Рашид Габдуллин, основатель сети «Доставка Kaifa» Денис Селезнев, собственник и арт-директор баров «Дом Культуры» и «Наташа» Данил Гурьянов, основатель бренда одежды Molotov Иван Ермолин и другие. Стоимость билета на конференцию — 6 тысяч рублей с человека. Но, как указано на сайте, с 10 марта цена повысится.

Ранее URA.RU рассказывало, как Александр Репин впервые стал должником банка. Это было в середине «нулевых».