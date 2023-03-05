На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО перекрыли движение из-за непогоды

06 марта 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганском районе перекрыли участок федеральной трассы из-за метели Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Нефтеюганском районе на участке федеральной трассы «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», известной как «трасса смерти» из-за большого количества аварий, перекрыли движение из-за метели. Об этом рассказали в Госавтоинспекции ХМАО. «С 571 по 698 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе введено ограничение для всех видов транспортных средств. Будьте внимательны и осторожны на дороге», — сказано в сообщении.

В Нефтеюганском районе на участке федеральной трассы «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», известной как «трасса смерти» из-за большого количества аварий, перекрыли движение из-за метели. Об этом рассказали в Госавтоинспекции ХМАО. «С 571 по 698 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе введено ограничение для всех видов транспортных средств. Будьте внимательны и осторожны на дороге», — сказано в сообщении.