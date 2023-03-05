05 марта 2023

На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО перекрыли движение из-за непогоды

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
В Нефтеюганском районе перекрыли участок федеральной трассы из-за метели Фото:

В Нефтеюганском районе на участке федеральной трассы «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», известной как «трасса смерти» из-за большого количества аварий, перекрыли движение из-за метели. Об этом рассказали в Госавтоинспекции ХМАО.

«С 571 по 698 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе введено ограничение для всех видов транспортных средств. Будьте внимательны и осторожны на дороге», — сказано в сообщении.

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В Нефтеюганском районе на участке федеральной трассы «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», известной как «трасса смерти» из-за большого количества аварий, перекрыли движение из-за метели. Об этом рассказали в Госавтоинспекции ХМАО. «С 571 по 698 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе введено ограничение для всех видов транспортных средств. Будьте внимательны и осторожны на дороге», — сказано в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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