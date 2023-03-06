Челябинские женщины к 8 марта закупили одежду российских брендов

Одежда российских брендов стала пользоваться повышенным спросом среди челябинцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жительницы Челябинской области стали отдавать предпочтения одежде российских брендов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе телеком-оператора «МегаФон», именно ее жительницы чаще всего выбирали в качестве подарков для себя и близких к 8 марта.

«Жители региона стали больше времени уделять онлайн-шопингу. В тренде оказалась покупка одежды российских брендов. По данным обезличенной статистики больших данных компании, с начала месяца трафик на такие сайты вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — отметили URA.RU в «МегаФоне».

Интерес к магазинам, где продают одежду российских брендов, среди жителей области превысил трафик на популярные маркетплейсы. Прирост в начале марта достиг 25% к такому же месяцу 2022 года.

В «МегаФоне» заметили, что также на 56% к показателям прошлого года увеличилась посещаемость магазинов ювелирных украшений. Цветы жители региона предпочитают приобретать вечером 7 марта или в сам праздничный день. Если сравнивать со среднестатистическим днем, накануне торжества трафик на цветочные сайты возрастает в три раза, 8 марта — в пять раз.

Челябинская область стала лидером в УрФО по подаркам на 8 марта «умных» детских часов. Их продажи возросли на 25%. Также увеличился интерес к беспроводным наушникам (91%), часам Apple (20%) и смартфонам (14%).