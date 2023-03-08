Путин заинтересовался воспитанием 13 детей

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин наградил россиянок 8 марта Фото:

Президент РФ Владимир Путин попытался узнать у многодетной матери Альбины Хайдаршиной, какого воспитывать сразу 13 детей. Российский лидер пообщался с женщиной после награждения в Кремле 8 марта.

«У вас 13 детей. Как вы с ними справляетесь, я не понимаю?» — спросил Путин у Хайдаршиной после официальной части награждения.

Многодетная мать рассказала, что живет с семьей в частном доме, ведут хозяйство. «Дети помогают. Старшему 27 лет, замужем. У меня уже внуки», — поделилась с президентом Хайдаршина.

Путин вручил госнаграды 20 россиянкам, внесших свой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования и иных сфер. Среди них были женщины, которые работают в Донбассе.

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Президент РФ Владимир Путин попытался узнать у многодетной матери Альбины Хайдаршиной, какого воспитывать сразу 13 детей. Российский лидер пообщался с женщиной после награждения в Кремле 8 марта. «У вас 13 детей. Как вы с ними справляетесь, я не понимаю?» — спросил Путин у Хайдаршиной после официальной части награждения. Многодетная мать рассказала, что живет с семьей в частном доме, ведут хозяйство. «Дети помогают. Старшему 27 лет, замужем. У меня уже внуки», — поделилась с президентом Хайдаршина. Путин вручил госнаграды 20 россиянкам, внесших свой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования и иных сфер. Среди них были женщины, которые работают в Донбассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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