Путин заинтересовался воспитанием 13 детей

08 марта 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил россиянок 8 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин попытался узнать у многодетной матери Альбины Хайдаршиной, какого воспитывать сразу 13 детей. Российский лидер пообщался с женщиной после награждения в Кремле 8 марта. «У вас 13 детей. Как вы с ними справляетесь, я не понимаю?» — спросил Путин у Хайдаршиной после официальной части награждения. Многодетная мать рассказала, что живет с семьей в частном доме, ведут хозяйство. «Дети помогают. Старшему 27 лет, замужем. У меня уже внуки», — поделилась с президентом Хайдаршина. Путин вручил госнаграды 20 россиянкам, внесших свой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования и иных сфер. Среди них были женщины, которые работают в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин попытался узнать у многодетной матери Альбины Хайдаршиной, какого воспитывать сразу 13 детей. Российский лидер пообщался с женщиной после награждения в Кремле 8 марта. «У вас 13 детей. Как вы с ними справляетесь, я не понимаю?» — спросил Путин у Хайдаршиной после официальной части награждения. Многодетная мать рассказала, что живет с семьей в частном доме, ведут хозяйство. «Дети помогают. Старшему 27 лет, замужем. У меня уже внуки», — поделилась с президентом Хайдаршина. Путин вручил госнаграды 20 россиянкам, внесших свой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования и иных сфер. Среди них были женщины, которые работают в Донбассе.