Путин заинтересовался воспитанием 13 детей

Президент РФ Владимир Путин попытался узнать у многодетной матери Альбины Хайдаршиной, какого воспитывать сразу 13 детей. Российский лидер пообщался с женщиной после награждения в Кремле 8 марта.
«У вас 13 детей. Как вы с ними справляетесь, я не понимаю?» — спросил Путин у Хайдаршиной после официальной части награждения.
Многодетная мать рассказала, что живет с семьей в частном доме, ведут хозяйство. «Дети помогают. Старшему 27 лет, замужем. У меня уже внуки», — поделилась с президентом Хайдаршина.
Путин вручил госнаграды 20 россиянкам, внесших свой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования и иных сфер. Среди них были женщины, которые работают в Донбассе.
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