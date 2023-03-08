Путин 8 марта наградил женщин, работающих в Донбассе

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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил ценный вклад женщин, трудящихся в Донбассе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин в Кремле вручает награды по случаю 8 марта выдающимся женщинам России из различных профессий. Всего на церемонии награждения присутствует 20 женщин, внесших свой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования и иных сфер.

«Ваши таланты, знания, компетентность, ответственность, целеустремленность вносят огромный вклад в развитие России, в достижение общенациональных задач», — передает слова Владимира Путина официальный telegram-канал Кремля. Среди получивших награды министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова, которая участвовала в открытии школы в городе Пологи Запорожской области и поиске учителей для организации учебного процесса.

Также награды удостоилась военная медсестра Кристина Ким. Госпиталь, в котором она работала попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на это Ким продолжала оказывать помощь тем раненным солдатам, которых продолжали привозить в медицинское учреждение. Главврач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая оказывала первую медицинскую помощь раненным в Донбассе детям и дальнейшее их лечение.

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Президент России Владимир Путин в Кремле вручает награды по случаю 8 марта выдающимся женщинам России из различных профессий. Всего на церемонии награждения присутствует 20 женщин, внесших свой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования и иных сфер. «Ваши таланты, знания, компетентность, ответственность, целеустремленность вносят огромный вклад в развитие России, в достижение общенациональных задач», — передает слова Владимира Путина официальный telegram-канал Кремля. Среди получивших награды министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова, которая участвовала в открытии школы в городе Пологи Запорожской области и поиске учителей для организации учебного процесса. Также награды удостоилась военная медсестра Кристина Ким. Госпиталь, в котором она работала попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на это Ким продолжала оказывать помощь тем раненным солдатам, которых продолжали привозить в медицинское учреждение. Главврач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая оказывала первую медицинскую помощь раненным в Донбассе детям и дальнейшее их лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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