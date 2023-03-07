07 марта 2023

Мэр из ХМАО передала личные поздравления военнослужащих их женам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Гулина выполнила просьбы военнослужащих и лично поздравила их жен и матерей с 8 марта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мэр Радужного (ХМАО) Наталья Гулина исполнила просьбу военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, и лично передала их поздравления с 8 марта женам и матерям. Об этом Гулина рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Я постоянно нахожусь на связи с мобилизованными военнослужащими из Радужного. В Международный женский день около 20 военнослужащих попросили меня передать их поздравления женам и матерям, что я и выполнила. Но не оставлены без знаков внимания и семьи остальных участников спецоперации, они также получат подарки к празднику», — рассказала Наталья Гулина в беседе с корреспондентом агентства.

«Сижу дома, никого не трогаю — стук в дверь. Открываю, передо мной глава города, Наталья Анатольевна, с цветами и поздравлением от моего Валеры», — поделилась впечатлениями от сюрприза Вероника Самсонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что глава Нижневартовского района Борис Саломатин встретился с женами и матерями военнослужащих в Новоаганске. Он поздравил женщин с праздником и ответил на актуальные вопросы. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Одной из задач СВО является защита мирного населения Донбасса.

Вероника Самсонова и цветы от мэра
Фото:

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Мэр Радужного (ХМАО) Наталья Гулина исполнила просьбу военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, и лично передала их поздравления с 8 марта женам и матерям. Об этом Гулина рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. «Я постоянно нахожусь на связи с мобилизованными военнослужащими из Радужного. В Международный женский день около 20 военнослужащих попросили меня передать их поздравления женам и матерям, что я и выполнила. Но не оставлены без знаков внимания и семьи остальных участников спецоперации, они также получат подарки к празднику», — рассказала Наталья Гулина в беседе с корреспондентом агентства. «Сижу дома, никого не трогаю — стук в дверь. Открываю, передо мной глава города, Наталья Анатольевна, с цветами и поздравлением от моего Валеры», — поделилась впечатлениями от сюрприза Вероника Самсонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что глава Нижневартовского района Борис Саломатин встретился с женами и матерями военнослужащих в Новоаганске. Он поздравил женщин с праздником и ответил на актуальные вопросы. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Одной из задач СВО является защита мирного населения Донбасса.
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