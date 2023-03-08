Пермский институт и московский завод судились с пермскими властями из-за недвижимости

09 марта 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил иск истцов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Компании «Пермский научно-исследовательский технологический институт» и «Московский ювелирный завод» подали иск на правительство Пермского края из-за недвижимости. Истцы требовали отменить постановления органа о недвижимости, за которую организации платили налоги как за кадастровую стоимость, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Акционерное общество „Пермский научно-исследовательский технологический институт“, акционерное общество „Московский ювелирный завод“ (далее по тексту — АО „ПНИТИ“, АО „МЮЗ“) обратились в суд с административным исковым заявлением к Правительству Пермского края о признании недействующими с момента принятия в части нормативных правовых актов», — говорится в решении. Истцы просили в суде признать недействующими три пункта перечня объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Иск истцы обосновали тем, что данными помещениями не пользуются в коммерческих и административных целях уже давно. Несмотря на это недвижимость была включена в региональный перечень, что нарушает права истцов и возлагает на них обязанности платить налоги больше, чем это положено по закону. Суд удовлетворил иск и постановил признать действующие пункты недействительными.

Компании «Пермский научно-исследовательский технологический институт» и «Московский ювелирный завод» подали иск на правительство Пермского края из-за недвижимости. Истцы требовали отменить постановления органа о недвижимости, за которую организации платили налоги как за кадастровую стоимость, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «Акционерное общество „Пермский научно-исследовательский технологический институт“, акционерное общество „Московский ювелирный завод“ (далее по тексту — АО „ПНИТИ“, АО „МЮЗ“) обратились в суд с административным исковым заявлением к Правительству Пермского края о признании недействующими с момента принятия в части нормативных правовых актов», — говорится в решении. Истцы просили в суде признать недействующими три пункта перечня объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Иск истцы обосновали тем, что данными помещениями не пользуются в коммерческих и административных целях уже давно. Несмотря на это недвижимость была включена в региональный перечень, что нарушает права истцов и возлагает на них обязанности платить налоги больше, чем это положено по закону. Суд удовлетворил иск и постановил признать действующие пункты недействительными.