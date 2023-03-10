Глава СК потребовал разобраться с делом учителя, избившего школьников в Нижнем Тагиле

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин потребовал, чтобы ему доложили о результатах проверки инцидента Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации в школе Нижнего Тагила (Свердловская область), где учитель ОБЖ ударил двух пятиклассников. Об этом заявляет Следственный комитет (СК) Российской Федерации.

«Главе ведомства будет доложено по информации о противоправных действиях со стороны педагога в одной из школ Свердловской области», — сообщают представители СК РФ. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о проводимой процессуальной проверке.

Ранее в Нижнем Тагиле учитель ОБЖ на уроке ударил пятиклассника ладонью по лицу, а второго ученика — палкой по ногам. Позже инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) заявили, что начнут проверку, к ней также подключились свердловские следователи.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации в школе Нижнего Тагила (Свердловская область), где учитель ОБЖ ударил двух пятиклассников. Об этом заявляет Следственный комитет (СК) Российской Федерации. «Главе ведомства будет доложено по информации о противоправных действиях со стороны педагога в одной из школ Свердловской области», — сообщают представители СК РФ. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о проводимой процессуальной проверке. Ранее в Нижнем Тагиле учитель ОБЖ на уроке ударил пятиклассника ладонью по лицу, а второго ученика — палкой по ногам. Позже инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) заявили, что начнут проверку, к ней также подключились свердловские следователи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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