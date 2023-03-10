Глава СК потребовал разобраться с делом учителя, избившего школьников в Нижнем Тагиле

10 марта 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Бастрыкин потребовал, чтобы ему доложили о результатах проверки инцидента Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации в школе Нижнего Тагила (Свердловская область), где учитель ОБЖ ударил двух пятиклассников. Об этом заявляет Следственный комитет (СК) Российской Федерации. «Главе ведомства будет доложено по информации о противоправных действиях со стороны педагога в одной из школ Свердловской области», — сообщают представители СК РФ. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о проводимой процессуальной проверке. Ранее в Нижнем Тагиле учитель ОБЖ на уроке ударил пятиклассника ладонью по лицу, а второго ученика — палкой по ногам. Позже инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) заявили, что начнут проверку, к ней также подключились свердловские следователи.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации в школе Нижнего Тагила (Свердловская область), где учитель ОБЖ ударил двух пятиклассников. Об этом заявляет Следственный комитет (СК) Российской Федерации. «Главе ведомства будет доложено по информации о противоправных действиях со стороны педагога в одной из школ Свердловской области», — сообщают представители СК РФ. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о проводимой процессуальной проверке. Ранее в Нижнем Тагиле учитель ОБЖ на уроке ударил пятиклассника ладонью по лицу, а второго ученика — палкой по ногам. Позже инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) заявили, что начнут проверку, к ней также подключились свердловские следователи.