Глава СК потребовал разобраться с делом учителя, избившего школьников в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации в школе Нижнего Тагила (Свердловская область), где учитель ОБЖ ударил двух пятиклассников. Об этом заявляет Следственный комитет (СК) Российской Федерации.
«Главе ведомства будет доложено по информации о противоправных действиях со стороны педагога в одной из школ Свердловской области», — сообщают представители СК РФ. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о проводимой процессуальной проверке.
Ранее в Нижнем Тагиле учитель ОБЖ на уроке ударил пятиклассника ладонью по лицу, а второго ученика — палкой по ногам. Позже инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) заявили, что начнут проверку, к ней также подключились свердловские следователи.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.