10 марта 2023

Спасатели вытащили екатеринбуржца, застрявшего в машине из-за ДТП с трактором. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, мчс, авария, перевернутая машина
На помощь к застрявшему екатеринбуржцу прибыло пять спасателей и одна машина спецтехники Фото:

Спасатели помогли выбраться водителю внедорожника, который не мог самостоятельно выйти из автомобиля из-за ДТП с трактором. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Прибывшие на место спасатели установили, что в результате столкновения легкового автомобиля и трактора, в автомобиле оказался заблокирован водитель. Специалисты МЧС провели деблокировку пострадавшего и передали бригаде скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло днем 11 марта на улице Артинская. На помощь к застрявшему екатеринбуржцу прибыло пять спасателей и одна машина спецтехники.

Фото:
Фото:
Фото:

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Спасатели помогли выбраться водителю внедорожника, который не мог самостоятельно выйти из автомобиля из-за ДТП с трактором. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Прибывшие на место спасатели установили, что в результате столкновения легкового автомобиля и трактора, в автомобиле оказался заблокирован водитель. Специалисты МЧС провели деблокировку пострадавшего и передали бригаде скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло днем 11 марта на улице Артинская. На помощь к застрявшему екатеринбуржцу прибыло пять спасателей и одна машина спецтехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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