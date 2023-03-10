На помощь к застрявшему екатеринбуржцу прибыло пять спасателей и одна машина спецтехники
Спасатели помогли выбраться водителю внедорожника, который не мог самостоятельно выйти из автомобиля из-за ДТП с трактором. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Прибывшие на место спасатели установили, что в результате столкновения легкового автомобиля и трактора, в автомобиле оказался заблокирован водитель. Специалисты МЧС провели деблокировку пострадавшего и передали бригаде скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло днем 11 марта на улице Артинская. На помощь к застрявшему екатеринбуржцу прибыло пять спасателей и одна машина спецтехники.
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