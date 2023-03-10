Спасатели вытащили екатеринбуржца, застрявшего в машине из-за ДТП с трактором. Фото, видео

11 марта 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

На помощь к застрявшему екатеринбуржцу прибыло пять спасателей и одна машина спецтехники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спасатели помогли выбраться водителю внедорожника, который не мог самостоятельно выйти из автомобиля из-за ДТП с трактором. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Прибывшие на место спасатели установили, что в результате столкновения легкового автомобиля и трактора, в автомобиле оказался заблокирован водитель. Специалисты МЧС провели деблокировку пострадавшего и передали бригаде скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло днем 11 марта на улице Артинская. На помощь к застрявшему екатеринбуржцу прибыло пять спасателей и одна машина спецтехники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Спасатели помогли выбраться водителю внедорожника, который не мог самостоятельно выйти из автомобиля из-за ДТП с трактором. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Прибывшие на место спасатели установили, что в результате столкновения легкового автомобиля и трактора, в автомобиле оказался заблокирован водитель. Специалисты МЧС провели деблокировку пострадавшего и передали бригаде скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло днем 11 марта на улице Артинская. На помощь к застрявшему екатеринбуржцу прибыло пять спасателей и одна машина спецтехники.