Тюменец Александр Светлаков поймал в Туре раков, что шокировало его и удивило товарищей по хобби: вода в реке считается грязной, раки в подобных водоемах не выживают. О необычной добыче рыбак рассказал в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Такого вот усача поймал на фидер. А говорят, в Туре грязно. Был в шоке, что тут есть рак», — так на видео прокомментировал свой улов тюменец Александр Светлаков.
В ролике, размещенном в группе «Рыбалка в Тюменской области», мужчина показывает раков, которых он выловил в главной тюменской реке. Подобная добыча рыбака удивила его товарищей по хобби.
«Ничего себе!» — написал Виктор Силантьев. «А все говорят с Туры рыбу есть нельзя, а рак в грязной воде не живет», — отметил Василий Аванисян. «Здорово! Восстанавливается природа!» — отметил Андрей Пустовских.
Воду в Туре считают грязной, так как из-за особенностей региона в ней присутствуют соединения различных химических элементов. Также водоем загрязнен деятельностью человека.
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