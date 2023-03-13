Рыбак поймал в тюменской Туре шокирующий улов. Видео

В реке Туре в Тюмени начали водиться раки

14 марта 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Тюменец поймал в Туре раков, хотя в данном водоеме они водиться не должны Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменец Александр Светлаков поймал в Туре раков, что шокировало его и удивило товарищей по хобби: вода в реке считается грязной, раки в подобных водоемах не выживают. О необычной добыче рыбак рассказал в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте». «Такого вот усача поймал на фидер. А говорят, в Туре грязно. Был в шоке, что тут есть рак», — так на видео прокомментировал свой улов тюменец Александр Светлаков. В ролике, размещенном в группе «Рыбалка в Тюменской области», мужчина показывает раков, которых он выловил в главной тюменской реке. Подобная добыча рыбака удивила его товарищей по хобби. «Ничего себе!» — написал Виктор Силантьев. «А все говорят с Туры рыбу есть нельзя, а рак в грязной воде не живет», — отметил Василий Аванисян. «Здорово! Восстанавливается природа!» — отметил Андрей Пустовских. Воду в Туре считают грязной, так как из-за особенностей региона в ней присутствуют соединения различных химических элементов. Также водоем загрязнен деятельностью человека.

Тюменец Александр Светлаков поймал в Туре раков, что шокировало его и удивило товарищей по хобби: вода в реке считается грязной, раки в подобных водоемах не выживают. О необычной добыче рыбак рассказал в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте». «Такого вот усача поймал на фидер. А говорят, в Туре грязно. Был в шоке, что тут есть рак», — так на видео прокомментировал свой улов тюменец Александр Светлаков. В ролике, размещенном в группе «Рыбалка в Тюменской области», мужчина показывает раков, которых он выловил в главной тюменской реке. Подобная добыча рыбака удивила его товарищей по хобби. «Ничего себе!» — написал Виктор Силантьев. «А все говорят с Туры рыбу есть нельзя, а рак в грязной воде не живет», — отметил Василий Аванисян. «Здорово! Восстанавливается природа!» — отметил Андрей Пустовских. Воду в Туре считают грязной, так как из-за особенностей региона в ней присутствуют соединения различных химических элементов. Также водоем загрязнен деятельностью человека.