13 марта 2023

Рыбак поймал в тюменской Туре шокирующий улов. Видео

В реке Туре в Тюмени начали водиться раки
© Служба новостей «URA.RU»
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Раки в баре
Тюменец поймал в Туре раков, хотя в данном водоеме они водиться не должны Фото:

Тюменец Александр Светлаков поймал в Туре раков, что шокировало его и удивило товарищей по хобби: вода в реке считается грязной, раки в подобных водоемах не выживают. О необычной добыче рыбак рассказал в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Такого вот усача поймал на фидер. А говорят, в Туре грязно. Был в шоке, что тут есть рак», — так на видео прокомментировал свой улов тюменец Александр Светлаков.

В ролике, размещенном в группе «Рыбалка в Тюменской области», мужчина показывает раков, которых он выловил в главной тюменской реке. Подобная добыча рыбака удивила его товарищей по хобби.

«Ничего себе!» — написал Виктор Силантьев. «А все говорят с Туры рыбу есть нельзя, а рак в грязной воде не живет», — отметил Василий Аванисян. «Здорово! Восстанавливается природа!» — отметил Андрей Пустовских.

Воду в Туре считают грязной, так как из-за особенностей региона в ней присутствуют соединения различных химических элементов. Также водоем загрязнен деятельностью человека.

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Тюменец Александр Светлаков поймал в Туре раков, что шокировало его и удивило товарищей по хобби: вода в реке считается грязной, раки в подобных водоемах не выживают. О необычной добыче рыбак рассказал в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте». «Такого вот усача поймал на фидер. А говорят, в Туре грязно. Был в шоке, что тут есть рак», — так на видео прокомментировал свой улов тюменец Александр Светлаков. В ролике, размещенном в группе «Рыбалка в Тюменской области», мужчина показывает раков, которых он выловил в главной тюменской реке. Подобная добыча рыбака удивила его товарищей по хобби. «Ничего себе!» — написал Виктор Силантьев. «А все говорят с Туры рыбу есть нельзя, а рак в грязной воде не живет», — отметил Василий Аванисян. «Здорово! Восстанавливается природа!» — отметил Андрей Пустовских. Воду в Туре считают грязной, так как из-за особенностей региона в ней присутствуют соединения различных химических элементов. Также водоем загрязнен деятельностью человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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