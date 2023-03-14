Екатеринбуржец обругал матом и угрожал расправой ребенку

14 марта 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Мужчина пообещал избить ребенка, если он еще раз подойдет к его сыну Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургском районе Академический мужчина обматерил и угрожал избить восьмилетнего ребенка. Информация об этом появилась в соцсети. «Ты инвалид *** (подвергшийся сексуальному насилию). Слушай меня внимательно, ты от меня лично *** (удар) получишь, хоть один раз ты его тронешь. Понял, да», — сказал мужчина восьмиленему ребенку в видео, опубликованном в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург». Такими словами мужчина решил заступиться за своего сына, увидев из окна, что его сына обижает восьмилетний мальчик. Екатеринбуржец вышел из дома и стал выяснять отношения с обидчиком его ребенка. Инцидент произошел примерно в 18 часов 14 марта возле дома на улице Рябинина, 18/2. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

В екатеринбургском районе Академический мужчина обматерил и угрожал избить восьмилетнего ребенка. Информация об этом появилась в соцсети. «Ты инвалид *** (подвергшийся сексуальному насилию). Слушай меня внимательно, ты от меня лично *** (удар) получишь, хоть один раз ты его тронешь. Понял, да», — сказал мужчина восьмиленему ребенку в видео, опубликованном в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург». Такими словами мужчина решил заступиться за своего сына, увидев из окна, что его сына обижает восьмилетний мальчик. Екатеринбуржец вышел из дома и стал выяснять отношения с обидчиком его ребенка. Инцидент произошел примерно в 18 часов 14 марта возле дома на улице Рябинина, 18/2. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.