Екатеринбуржец обругал матом и угрожал расправой ребенку

В екатеринбургском районе Академический мужчина обматерил и угрожал избить восьмилетнего ребенка. Информация об этом появилась в соцсети.
«Ты инвалид *** (подвергшийся сексуальному насилию). Слушай меня внимательно, ты от меня лично *** (удар) получишь, хоть один раз ты его тронешь. Понял, да», — сказал мужчина восьмиленему ребенку в видео, опубликованном в telegram-канале «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург». Такими словами мужчина решил заступиться за своего сына, увидев из окна, что его сына обижает восьмилетний мальчик.
Екатеринбуржец вышел из дома и стал выяснять отношения с обидчиком его ребенка. Инцидент произошел примерно в 18 часов 14 марта возле дома на улице Рябинина, 18/2. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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