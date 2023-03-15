Вуз в ХМАО отменил плату за обучение для мобилизованных и их родственников

Студенты, вернувшиеся с СВО, будут обучаться по индивидуальному плану Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нижневартовский государственный университет не будет брать деньги за обучение с мобилизованных и студентов, чьи родственники отправились на СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Нижневартовский государственный университет освободил мобилизованных студентов и студентов, чьи родственники мобилизованы или служат по контракту в зоне специальной военной операции, от оплаты за обучение на весь период СВО. Специальные условия распространяются на всех студентов, независимо от формы обучения», — сообщили в вузе.

Кроме этого, студенты, чьи родственники находятся в зоне СВО, могут взять академический отпуск. Также они могут получить единовременную материальную помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что студенты Югорского госуниверситета из семей мобилизованных получат материальную поддержку. По решению стипендиальной комиссии университета студенты могут получить до 17 000 рублей.