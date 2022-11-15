Студенты из семей мобилизованных получат выплаты от главного вуза ХМАО. Инфографика

Студенты из семей мобилизованных получат выплаты от Югорского госуниверситета

16 ноября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Студенты из семей с мобилизованными могут получить 17 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Студенты Югорского государственного университета из семей, где родственники или опекуны были мобилизованы, получат материальную помощь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Студенты, чьи родственники попали под мобилизацию, имеют право подать заявление на материальную помощь, указав соответствующую категорию. По решению стипендиальной комиссии университета студенты могут получить до 17 000 рублей. Подать заявление на матпомощь можно не чаще одного раза в семестр», — сказали в вузе. При этом в учебном учреждении добавили, что по возвращению родственников с места боевых действий присуждается статус «Участника боевых действий». Тогда студент вправе заявляться на другой вид матпомощи, принадлежащий уже к этой категории. Ранее URA.RU рассказывало, что семьям мобилизованных из ХМАО власти округа решили компенсировать коммунальные расходы. Для получения компенсации семьям военнослужащих нужно написать заявление в региональное агентство социального благополучия населения по месту проживания. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил о выполнении плана по частичной мобилизации. Военнослужащие будут направлены в помощь российской армии в зону специальной военной операции. Россия проводит ее с 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований. Список необходимых документов URA.RU Размер выплаты составит 17 тысяч рублей URA.RU

Студенты Югорского государственного университета из семей, где родственники или опекуны были мобилизованы, получат материальную помощь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Студенты, чьи родственники попали под мобилизацию, имеют право подать заявление на материальную помощь, указав соответствующую категорию. По решению стипендиальной комиссии университета студенты могут получить до 17 000 рублей. Подать заявление на матпомощь можно не чаще одного раза в семестр», — сказали в вузе. При этом в учебном учреждении добавили, что по возвращению родственников с места боевых действий присуждается статус «Участника боевых действий». Тогда студент вправе заявляться на другой вид матпомощи, принадлежащий уже к этой категории. Ранее URA.RU рассказывало, что семьям мобилизованных из ХМАО власти округа решили компенсировать коммунальные расходы. Для получения компенсации семьям военнослужащих нужно написать заявление в региональное агентство социального благополучия населения по месту проживания. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил о выполнении плана по частичной мобилизации. Военнослужащие будут направлены в помощь российской армии в зону специальной военной операции. Россия проводит ее с 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.