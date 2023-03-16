Турчак раскритиковал свердловские власти, не выполнившие поручение Путина

В 2022 году в регионе должны были быть отремонтированы 28 школ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловская область оказалась единственным регионом России, где не выполнили поручение президента Владимира Путина по капитальному ремонту школ. Об этом заявил Андрей Турчак — вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» на заседании Совета федерации.

«Ремонтные работы завершены в 1664 школах. Несданными остаются только три объекта, и все они в одном регионе — Свердловской области. Просьба сенаторам, представляющим регион, обратить на это внимание», — сказал на заседании Турчак.

Агентство обратилось за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области (ДИП). Там отметили, что в целях выполнения поручения главы государства в регионе по программе модернизации системы общего образования в 2022 году планировалось провести капремонт 28 зданий школ.

«К концу прошлого года работы были завершены в 27 школах. Единственным выбившимся из графика объектом стала школа-интернат в Серове, где со взятыми на себя обязательствами не справился подрядчик. Этот объект находится под особым контролем регионального правительства, сегодня его строительная готовность оценивается на 90 процентов. Планируется, что все работы будут завершены через месяц», — говорится в ответе ДИПа.

По словам представителей департамента, в этом году обновления коснутся еще 23 школы Среднего Урала. «Всего по программе, рассчитанной до 2026 года, в Свердловской области капремонт будет проведен не менее чем в 170 образовательных учреждениях», — добавили в ДИПе.

Программу капремонта школ анонсировал президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России» в июне. Партия закрепила ее в своей народной программе и обеспечила выделение денег из федерального бюджета на реализацию проекта.