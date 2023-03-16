Жительница Пермского края выставила на продажу осиное гнездо. Продавец утверждает, что оно в народной медицине используется для приготовления настойки, которой растирают больные суставы. Как пояснила URA.RU женщина, рецепта приготовления такого средства у нее нет, но его можно найти в интернете.
«Рецепт приготовления есть в открытом доступе. Настойка используется для растирания при артритах, воспалениях, ревматизме, радикулите. Гнездо это было найдено на чердаке дома, оно в хорошем состоянии, пока что не рассыпалось. Ос в гнезде нет, продаю его за 800 рублей», — рассказала корреспонденту URA.RU продавец.
Она также добавила, что гнездо можно использовать как элемент декора. Также оно пригодится в качестве наглядного пособия на школьных уроках по биологии.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает 700-летние гвозди из старой церкви. Деньги, вырученные от продажи артефактов, пойдут на восстановление храма.
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