Пермячка выставила на продажу осиное гнездо. Фото

17 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

По словам владелицы артефакта, из него можно приготовить полезную настойку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Пермского края выставила на продажу осиное гнездо. Продавец утверждает, что оно в народной медицине используется для приготовления настойки, которой растирают больные суставы. Как пояснила URA.RU женщина, рецепта приготовления такого средства у нее нет, но его можно найти в интернете. «Рецепт приготовления есть в открытом доступе. Настойка используется для растирания при артритах, воспалениях, ревматизме, радикулите. Гнездо это было найдено на чердаке дома, оно в хорошем состоянии, пока что не рассыпалось. Ос в гнезде нет, продаю его за 800 рублей», — рассказала корреспонденту URA.RU продавец. Она также добавила, что гнездо можно использовать как элемент декора. Также оно пригодится в качестве наглядного пособия на школьных уроках по биологии. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает 700-летние гвозди из старой церкви. Деньги, вырученные от продажи артефактов, пойдут на восстановление храма. Продавец уверяет, что осиное гнездо в отличном состоянии

Жительница Пермского края выставила на продажу осиное гнездо. Продавец утверждает, что оно в народной медицине используется для приготовления настойки, которой растирают больные суставы. Как пояснила URA.RU женщина, рецепта приготовления такого средства у нее нет, но его можно найти в интернете. «Рецепт приготовления есть в открытом доступе. Настойка используется для растирания при артритах, воспалениях, ревматизме, радикулите. Гнездо это было найдено на чердаке дома, оно в хорошем состоянии, пока что не рассыпалось. Ос в гнезде нет, продаю его за 800 рублей», — рассказала корреспонденту URA.RU продавец. Она также добавила, что гнездо можно использовать как элемент декора. Также оно пригодится в качестве наглядного пособия на школьных уроках по биологии. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает 700-летние гвозди из старой церкви. Деньги, вырученные от продажи артефактов, пойдут на восстановление храма.