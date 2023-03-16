16 марта 2023

Пермячка выставила на продажу осиное гнездо. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветхое жилье, готовящееся к сносу, по улице Береговая. Тюмень, бутылки, старые бутылки
По словам владелицы артефакта, из него можно приготовить полезную настойку Фото:

Жительница Пермского края выставила на продажу осиное гнездо. Продавец утверждает, что оно в народной медицине используется для приготовления настойки, которой растирают больные суставы. Как пояснила URA.RU женщина, рецепта приготовления такого средства у нее нет, но его можно найти в интернете.

«Рецепт приготовления есть в открытом доступе. Настойка используется для растирания при артритах, воспалениях, ревматизме, радикулите. Гнездо это было найдено на чердаке дома, оно в хорошем состоянии, пока что не рассыпалось. Ос в гнезде нет, продаю его за 800 рублей», — рассказала корреспонденту URA.RU продавец.

Она также добавила, что гнездо можно использовать как элемент декора. Также оно пригодится в качестве наглядного пособия на школьных уроках по биологии.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает 700-летние гвозди из старой церкви. Деньги, вырученные от продажи артефактов, пойдут на восстановление храма.

Продавец уверяет, что осиное гнездо в отличном состоянии

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Жительница Пермского края выставила на продажу осиное гнездо. Продавец утверждает, что оно в народной медицине используется для приготовления настойки, которой растирают больные суставы. Как пояснила URA.RU женщина, рецепта приготовления такого средства у нее нет, но его можно найти в интернете. «Рецепт приготовления есть в открытом доступе. Настойка используется для растирания при артритах, воспалениях, ревматизме, радикулите. Гнездо это было найдено на чердаке дома, оно в хорошем состоянии, пока что не рассыпалось. Ос в гнезде нет, продаю его за 800 рублей», — рассказала корреспонденту URA.RU продавец. Она также добавила, что гнездо можно использовать как элемент декора. Также оно пригодится в качестве наглядного пособия на школьных уроках по биологии. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает 700-летние гвозди из старой церкви. Деньги, вырученные от продажи артефактов, пойдут на восстановление храма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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