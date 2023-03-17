Охранявшая 6 часов машину екатеринбурженка избавилась от коллекторов после публикации URA.RU

18 марта 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженка избавилась от коллекторов, пытавшихся забрать у нее машину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Арбитражная управляющая Наталья, которая шесть часов отбивалась от коллекторов, пытавшихся забрать у нее автомобиль, смогла избавиться от оппонентов после публикации URA.RU. Об этом екатеринбурженка рассказала в беседе с корреспондентом агентства. «После вашей публикации коллектор стал нервным и сдал позиции. Я поставила автомобиль на платную стоянку под охрану специализированной организации. Сейчас намерена подать жалобу в Центробанк и прокуратуру на незаконное действие со стороны третьих лиц при банкротстве», — рассказала Наталья корреспонденту URA.RU. Инцидент произошел вечером 17 марта возле дома на улице Онуфриева, 10. Екатеринбурженка около шести часов отбивалась от коллекторов, приехавших забирать автомобиль, который ей передали на хранение. По словам Натальи, коллекторы хотели неофициально забрать машину. Делом заинтересовались сотрудники полиции.

Арбитражная управляющая Наталья, которая шесть часов отбивалась от коллекторов, пытавшихся забрать у нее автомобиль, смогла избавиться от оппонентов после публикации URA.RU. Об этом екатеринбурженка рассказала в беседе с корреспондентом агентства. «После вашей публикации коллектор стал нервным и сдал позиции. Я поставила автомобиль на платную стоянку под охрану специализированной организации. Сейчас намерена подать жалобу в Центробанк и прокуратуру на незаконное действие со стороны третьих лиц при банкротстве», — рассказала Наталья корреспонденту URA.RU. Инцидент произошел вечером 17 марта возле дома на улице Онуфриева, 10. Екатеринбурженка около шести часов отбивалась от коллекторов, приехавших забирать автомобиль, который ей передали на хранение. По словам Натальи, коллекторы хотели неофициально забрать машину. Делом заинтересовались сотрудники полиции.