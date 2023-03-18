Безруков обсудил предстоящие планы с вице-губернатором ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Театр и мастерская российского актера Сергея Безрукова примут участие в проектах по подготовке и проведению 100-летия Югры. О результатах рабочей встречи с артистом рассказала вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова в интервью, опубликованном в telegram-канале «Югра. Официально».

«Мы провели рабочую встречу с Сергеем Витальевичем Безруковым. Обсудили планы дальнейшего сотрудничества, его театра, его мастерской с автономным округом. Наметили перспективные проекты связанные с подготовкой и проведением 100-летия автономного округа», — сообщает заместитель губернатора.

В планах образовательные и просветительские проекты, работа с детьми и молодежью, а также проведение в ХМАО театральных гастролей и фестиваля. Важным направлением работы театра и мастерских Сергея Безрукова является работа с детьми с особенностями развития, которые также обсуждались на встрече.

Ранее URA.RU сообщало, что актер Сергей Безруков приедет в Нижневартовск (ХМАО) с представлением «Маленький принц» по повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Билеты на спектакль были раскуплены за одну ночь.