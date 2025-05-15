Лавров осудил Зеленского за крики в микрофон во время переговоров

Дипломатическая деятельность представляет собой профессиональную сферу, требующую взвешенного подхода, а не публичных эмоциональных заявлений с выдвижением различных требований, подобно тем, которые регулярно озвучивает Владимир Зеленский. Об этом на заседании Дипломатического клуба сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Дипломатия — она ведь не про то, чтобы гадать, а про то, чтобы делать. А чтобы делать, надо это делать профессионально. А профессионально — значит, не как Зеленский в микрофон кричать, требуя, чтобы [президент России Владимир] Путин лично ко мне сюда приехал, а заниматься реальными делами», — рассказал Лавров. Трансляция его выступления доступна в официальном telegram-канале МИД РФ.
Ранее Лавров охарактеризовал текущую ситуацию в Стамбуле как интригующую. Кроме того, он подчеркнул, что сложность предстоящих переговоров по украинскому вопросу не вызывает сомнений. По мнению дипломата, западные лидеры сознательно идут на обострение отношений с Россией. В то же время он отметил, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом американская администрация вновь стала придерживаться более прагматичного курса, способствующего конструктивному диалогу между политиками и дипломатами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.